Маємо встигнути жити: Арсен Мірзоян випустив пронизливу пісню Вальс Ірпінь

Співак Арсен Мірзоян розчулив прихильників новою піснею з назвою "Вальс Ірпінь". Це справді варто почути.

Популярний український співак Арсен Мірзоян з перший днів війни подався до одного з військових підрозділів, а згодом зайнявся волонтерством. За ці складні місяці він вже встиг випустити потужний трек "Моя країна", а тепер присвятити пісню раніше квітучому місту Ірпінь поблизу Києва, яке розгромили російські окупанти, пише Радіо MAXIMUM.

І ще: ROXOLANA презентувала кліп на пісню "Тримайся", який зняла у Києві

"Не буду писати про пісню – все в ній", – зауважив Мірзоян, а шанувальники вже засипали виконавця захопленими коментарями. Найбільше фанам до душі припала така болюча зараз фраза "Маємо встигнути жити".

Арсен Мірзоян – Вальс Ірпінь, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні Арсен Мірзоян – Вальс Ірпінь

Скільки імен висікли кулі на стінах

Скільки імен перетворили автівки в могили

Скільки ти бачив, малий

За свої раз-два-три роки

Скільки б не було, терпи

Раз-два-три кроки

Бачиш, без сил земля

Треба допомогти

Тебе тримаю я,

А небо тримаєш ти

Тебе тримаю я, а небо тримаєш ти

Далі ріка, наша єдина завіса

Бачиш, моя рука

Я тебе витягну звідси

Скільки ти важиш, малий

Менш ніж моя плитоноска

Скільки б не було терпи,

А далі просто біжи

Маємо встигнути жити

Біжи, холодна вода і розламані плити

Бачиш, без сил земля

Треба допомогти

Тебе тримаю я,

А небо тримаєш ти

Тебе тримаю я, а небо тримаєш ти

Небо тримаєш ти, маємо встигнути жити

Читайте також: Цей сон: слухайте новинку від гурту Gar4ica про незламність українців