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Маємо встигнути жити: Арсен Мірзоян випустив пронизливу пісню Вальс Ірпінь

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Прем'єра пісні Арсен Мірзоян - Вальс Ірпінь - фото 1
Прем'єра пісні Арсен Мірзоян - Вальс Ірпінь

Співак Арсен Мірзоян розчулив прихильників новою піснею з назвою "Вальс Ірпінь". Це справді варто почути.

Популярний український співак Арсен Мірзоян з перший днів війни подався до одного з військових підрозділів, а згодом зайнявся волонтерством. За ці складні місяці він вже встиг випустити потужний трек "Моя країна", а тепер присвятити пісню раніше квітучому місту Ірпінь поблизу Києва, яке розгромили російські окупанти, пише Радіо MAXIMUM.

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"Не буду писати про пісню все в ній", – зауважив Мірзоян, а шанувальники вже засипали виконавця захопленими коментарями. Найбільше фанам до душі припала така болюча зараз фраза "Маємо встигнути жити".

Арсен Мірзоян Вальс Ірпінь, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні Арсен Мірзоян – Вальс Ірпінь

Скільки імен висікли кулі на стінах
Скільки імен перетворили автівки в могили
Скільки ти бачив, малий
За свої раз-два-три роки
Скільки б не було, терпи
Раз-два-три кроки

Бачиш, без сил земля
Треба допомогти
Тебе тримаю я,
А небо тримаєш ти
Тебе тримаю я, а небо тримаєш ти

Далі ріка, наша єдина завіса
Бачиш, моя рука
Я тебе витягну звідси
Скільки ти важиш, малий
Менш ніж моя плитоноска
Скільки б не було терпи,
А далі просто біжи
Маємо встигнути жити
Біжи, холодна вода і розламані плити

Бачиш, без сил земля
Треба допомогти
Тебе тримаю я,
А небо тримаєш ти
Тебе тримаю я, а небо тримаєш ти

Небо тримаєш ти, маємо встигнути жити

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