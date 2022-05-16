Режисер: дивіться трейлер історичного пригодницького фільму про Довженка

У мережі вийшов тизер кінокартини про Олександра Довженка. Це буде не документальний, а пригодницький фільм, оснований на історичних даних. Дивіться гостроцікавий трейлер!

Режисер Костянтин Коновалов, який працював над фільмами "Крути 1918, "Фортеця Хаджибей", "Той Хто Пройшов Крізь Вогонь" тощо. Він працюватиме над новим кіно про Довженка.

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Це буде історична пригодницька кінострічка про перші роки роботи в кіновиробництві Олександра Довженка – класика українського і світового кіно.

Багато років цю історію подавали у традиціях радянського наративу, що на режисера впливали більшовицько-комуністичні реалії. Автори цього фільму відштовхують ідею, що гасла лівих ідей та лідерів радикально-більшовицької ідеології сформували Олександра Довженка.

Сюжет фільму "Режисер" розкаже про 1920-ті роки й покаже, як Довженко був митцем у колі європейських та проєвропейських діячів культури. Глядач побачить, як це вплинуло на його світогляд і його мистецькі пошуки.

Трейлер фільму "Режисер":

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