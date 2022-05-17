Кіновсесвіт "Хижака" розширюється: дивіться трейлер фільму "Здобич" від Дена Трахтенберґа

Ден Трахтенберґ, кінорежисер, який працював над фільмами "Вулиця Монстро 10" та епізодами для "Чорного дзеркала" працює над новою частиною кіноісторії "Хижак". З'явився трейлер приквела – дивіться перші кадри з фільму "Здобич".

На Ютуб-каналі сервісу "Hulu" з'явився тизер-трейлер нового фільму у всесвіті "Хижак". Режисером став Ден Трахтенберґ. Прем'єра запланована на 5 серпня.

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"Здобич" – це приквел (передісторія) до "Хижака".

Дія фільму відбувається під час Громадянської війни у США. Глядача знайомлять з нацією команчів. Головна героїня – Нара – жінка, яка всупереч гендерним нормам та традиціям хоче стати воїном. Вона жорстока та висококваліфікована, як воїн, адже виросла в тіні деяких з найлегендарніших мисливців, які бродять по Великих рівнинах.

Нара стикається з Хижаком, що вперше опинився на Землі, та вступає з ним у боротьбу. Адже коли небезпека загрожує її табору, вона береться захищати свій народ. Здобич, яку вона переслідує, і зрештою протистоїть їй, виявляється високорозвиненим інопланетним хижаком з технічно розвиненим арсеналом, що призводить до жорстокої та жахливої сутички між двома супротивниками.

Дивіться трейлер фільму "Здобич" / "Prey" у всесвіті "Хижак":

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