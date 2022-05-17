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Кіновсесвіт "Хижака" розширюється: дивіться трейлер фільму "Здобич" від Дена Трахтенберґа

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Кіновсесвіт "Хижака" розширюється: дивіться трейлер фільму "Здобич" від Дена Трахтенберґа - фото 1

Ден Трахтенберґ, кінорежисер, який працював над фільмами "Вулиця Монстро 10" та епізодами для "Чорного дзеркала" працює над новою частиною кіноісторії "Хижак". З'явився трейлер приквела – дивіться перші кадри з фільму "Здобич".

На Ютуб-каналі сервісу "Hulu" з'явився тизер-трейлер нового фільму у всесвіті "Хижак". Режисером став Ден Трахтенберґ. Прем'єра запланована на 5 серпня.

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"Здобич" – це приквел (передісторія) до "Хижака".

Дія фільму відбувається під час Громадянської війни у США. Глядача знайомлять з нацією команчів. Головна героїня – Нара – жінка, яка всупереч гендерним нормам та традиціям хоче стати воїном. Вона жорстока та висококваліфікована, як воїн, адже виросла в тіні деяких з найлегендарніших мисливців, які бродять по Великих рівнинах.

Нара стикається з Хижаком, що вперше опинився на Землі, та вступає з ним у боротьбу. Адже коли небезпека загрожує її табору, вона береться захищати свій народ. Здобич, яку вона переслідує, і зрештою протистоїть їй, виявляється високорозвиненим інопланетним хижаком з технічно розвиненим арсеналом, що призводить до жорстокої та жахливої сутички між двома супротивниками.

Дивіться трейлер фільму "Здобич" / "Prey" у всесвіті "Хижак":

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