МАУ внесла до чорного списку пасажирку, яка погуляла по крилу літака

МАУ внесла до чорного списку пасажирку, яка відкрила аварійний вихід в літаку української авіакомпанії в аеропорту Бориспіль і пішла гуляти на крило. Інцидент стався 31 серпня на стоянці поруч з терміналом D після прильоту Boeing 737-800 UR-PSN в Київ з Анталії рейсом PS 6212.

"За фактом грубого порушення правил авіаційної безпеки і поведінки на борту пасажирку внесли в чорний список. Надалі МАУ буде відмовляти цій особі в перельотах в межах всієї мережі маршрутів", – повідомили в компанії.

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Відзначається, що пасажирка рейсу PS6212 Анталія-Київ після зупинки літака біля гейту №11 терміналу D несанкціоновано відкрила аварійний вихід літака і вийшла на його крило. Пасажирка летіла чартерним рейсом з відпочинку з чоловіком і дітьми.

"Командир повітряного судна одразу викликав представників підрозділів авіаційної безпеки, прикордонної служби, поліції і медпункту аеропорту Бориспіль, як цього вимагають відповідні інструкції", – йдеться в повідомленні.

Представники поліції та лікарі намагалися з'ясувати причини такого вчинку у пасажирки, проте адекватної відповіді не отримали. Встановлено також, що пасажирка не перебувала під впливом алкогольних або наркотичних речовин.

В авіакомпанії відзначили, що такі дії деяких пасажирів нівелюють не тільки ставлення до авіаційної безпеки на повітряному транспорті, а й елементарний батьківський приклад. Адекватною реакцією з боку правоохоронних органів, на думку керівництва авіакомпанії МАУ, може бути "виключно порівняно високе фінансове стягнення у вигляді штрафу".

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