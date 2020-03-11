МАУ масово скасовує рейси через коронавірус: перелік країн

Міжнародна авіакомпанія України скасовує рейси в ті країни, де виявлені спалахи коронавірусу. Тепер же стало відомо, у яких саме напрямках авіаперевізник скасував перельоти, а також приблизні терміни на заборону польотів.

Авіаперевізник МАУ на своїй сторінці у Facebook опублікував попереджувальний пост про те, що він скасовує деякі рейси у такі країни:

Італію

Швейцарію

Грецію

Німеччину

Ізраїль

Іспанію

Великобританію

Литву

Азербайджан

Туреччину

Польщу

Угорщину

Австрію

Чехію

Фінляндію

Данію.

Також в повідомленні сказано й про те, що такі заходи були прийняті у зв'язку з рекомендаціями багатьох країн про уникнення масових заходів, а також у зв'язку з тим, що на ці напрямки був попит на квитки.

І ще: У Ryanair розповіли, як здати квиток або змінити дати перельотів безкоштовно

"Пасажири, які залишили свої контактні дані при бронюванні, будуть проінформовані про будь-які зміни в розкладі заздалегідь", – сказано в повідомленні.

Також варто відзначити і те, що скасування деяких рейсів ще не означає те, що авіасполучення з цими країнами повністю припиниться. Наприклад, у Рим, столицю Італії, поки що польоти не скасовані, а ось до Венеції або Мілану деякі рейси вже скасували.

За попередніми даними, терміни на скасування цих рейсів будуть діяти з 12 березня і до початку квітня. Звичайно ж, дати будуть варіюватися залежно від ситуації.

Читайте також: WizzAir скасував частину рейсів до Італії: перевірте, чи ваша подорож не під загрозою