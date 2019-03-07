Американська супермодель знялася в образі фатальної жінки

Американська супермодель Белла Хадід опублікувала в Instagram знімки, на яких вона позує в образі жінки-вамп. Манекенниця одягнена в відверте чорне плаття з глибоким декольте, що вигідно облягає красуню.

Так, на новому знімку спокуслива модель позує у відвертому чорному вбранні. Образ дівчини також доповнений великими прикрасами – кольє, браслетом і сережками. Довершує все яскравий макіяж і манікюр з використанням лаку темного відтінку.

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Фотографії Белли за лічені години набрали сотні тисяч лайків і безліч коментарів.

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