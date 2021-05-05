Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри

Мати одного з найвідоміших бізнесменів сучасності та 73-річна модель Мей Маск стала героїнею травневого випуску L'Officiel México. Автор яскравої фотосесії для мексиканського – українська фотографиня Саша Самсонова.

Так, на обкладинці журналу Мей Маск постала у шовковій блузі Burberry і з годинником Audemars Piguet з рожевого золота на руці. Ефектними кадрами поділилася в Instagram авторка зйомки Саша Самсонова.

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Крім цього, жінка приміряла розкішне блакитне плаття з фатину від Prabal Gurung, помаранчеве плаття з поліестеру та чорне плаття з червоною накидкою Schiaparelli, а також інші наряди від іменитих брендів.

В інтерв'ю виданню Мей розповіла, що недавно переїхала в Нью-Йорк і в свої 73 роки починає нову сторінку життя.

"Захищати себе і знаходити себе заново ніколи не було моїм планом в житті. Було б легше залишитися незмінною. Однак трапилися погані речі, і мені довелося змиритися. Мені також довелося прийняти це рішення, коли я відчула, що в моєму особистому і професійному житті є переваги. Буде дуже весело починати все з початку у 73 роки", – зізналася Маск.

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