Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Великдень

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри

  • 13
Мей Маск - фото 1
Мей Маск / instagram

Мати одного з найвідоміших бізнесменів сучасності та 73-річна модель Мей Маск стала героїнею травневого випуску L'Officiel México. Автор яскравої фотосесії для мексиканського – українська фотографиня Саша Самсонова.

Так, на обкладинці журналу Мей Маск постала у шовковій блузі Burberry і з годинником Audemars Piguet з рожевого золота на руці. Ефектними кадрами поділилася в Instagram авторка зйомки Саша Самсонова.

І ще: Як змінювалася найбагатша знаменитість Великобританії Адель: фото і відео

Крім цього, жінка приміряла розкішне блакитне плаття з фатину від Prabal Gurung, помаранчеве плаття з поліестеру та чорне плаття з червоною накидкою Schiaparelli, а також інші наряди від іменитих брендів.

В інтерв'ю виданню Мей розповіла, що недавно переїхала в Нью-Йорк і в свої 73 роки починає нову сторінку життя.

"Захищати себе і знаходити себе заново ніколи не було моїм планом в житті. Було б легше залишитися незмінною. Однак трапилися погані речі, і мені довелося змиритися. Мені також довелося прийняти це рішення, коли я відчула, що в моєму особистому і професійному житті є переваги. Буде дуже весело починати все з початку у 73 роки", – зізналася Маск.

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри - фото 458177

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри - фото 458178

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри - фото 458179

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри - фото 458180

Мати Ілона Маска прикрасила обкладинку для відомого глянцю: ефектні кадри - фото 458181

Читайте також: Названа офіційна причина смерті принца Філіпа

пропозиції партнерів
Новини