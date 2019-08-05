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Математик пояснила розв'язання приклада, який підірвав мережу

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Математик пояснила розв'язання приклада, який підірвав мережу - фото 1

Математик з британського університету Ханна Фрай пояснила вирішення популярного в мережі математичного прикладу "8÷2(2+2)=?", що викликав масові суперечки. Простий приклад, як виявилося, може мати дві правильних відповіді.

Ханна Фрай є доцентом з математики в Університеті коледжу Лондона, а також автором двох популярних книг з математики. Коментуючи цей приклад, вона зазначила, що він не має однозначної відповіді при вирішенні.

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Проблема в тому, що те, як цей приклад записаний, залишає місце для двозначності з приводу відповіді, – зазначила експерт.

Математик пояснила розв'язання приклада, який підірвав мережу - фото 345620

Вона також додала, що математики не люблять двозначність в прикладах. Саме тому вони швидше використовували б знак множення у вигляді хрестика, а ділення – у вигляді дробу.

У наявному варіанті запису, на її думку, дві відповіді – і 1, і 16 – можна вважати правильними. А для отримання однозначної відповіді потрібно точніше вказати в ньому математичні дії.

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Джерело: dailymail
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