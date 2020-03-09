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Коронавірус 8 березня

Кріштіану Роналду привітався з уявними уболівальниками перед матчем: кумедне відео

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Кріштіану Роналду - фото 1
Кріштіану Роналду / instagram

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду йшов повз загородження, за яким зазвичай стоять фанати і почав вітатися з уявними уболівальниками. Кумедний ролик був опублікований в Twitter.

Спочатку гра повинна була відбутися 1 березня, але спершу була перенесена на травень через епідемію коронавірусу, а потім її знову перенесли, але вже у зворотному напрямку – знову на березень. Тож матч Ювентус – Інтер проходив при порожніх трибунах для уникнення поширення вірусу.

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І з цього приводу форвард Кріштіану Роналду вирішив поіронізувати. Після виходу з клубного автобуса, футболіст відразу попрямував до загородження, за яким зазвичай стоять фанати і почав вітатися з уявними уболівальниками.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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