Кріштіану Роналду привітався з уявними уболівальниками перед матчем: кумедне відео

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду йшов повз загородження, за яким зазвичай стоять фанати і почав вітатися з уявними уболівальниками. Кумедний ролик був опублікований в Twitter.

Спочатку гра повинна була відбутися 1 березня, але спершу була перенесена на травень через епідемію коронавірусу, а потім її знову перенесли, але вже у зворотному напрямку – знову на березень. Тож матч Ювентус – Інтер проходив при порожніх трибунах для уникнення поширення вірусу.

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І з цього приводу форвард Кріштіану Роналду вирішив поіронізувати. Після виходу з клубного автобуса, футболіст відразу попрямував до загородження, за яким зазвичай стоять фанати і почав вітатися з уявними уболівальниками.

CHIUDETE TUTTO PERCHÉ ABBIAMO UN VINCITORE: CRISTIANO RONALDO pic.twitter.com/HXZpUTvrKF — denise | #finoallafine (@_deenise19) March 8, 2020

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