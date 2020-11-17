Матч Швейцарія – Україна скасовано: відома причина

17 листопада повинен був відбутися матч між Швейцарією та Україною у рамках Ліги націй. Але, на жаль, поєдинок скасували. Розповідаємо, що стало причиною такого рішення.

Через спалах коронавірусу в команді української збірної матч між Швейцарією та Україною 17 листопада довелося скасувати.

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Напередодні поєдинку головний лікар Люцерну висловився проти проведення матчу. Згодом з'явилася інформація, що УЄФА повідомив Українську асоціацію футболу, що "у зв'язку з компетентним рішенням департаменту охорони здоров'я кантону Люцерн перевести на карантин усю делегацію національної команди України матч Ліги націй УЄФА Швейцарія – Україна може не відбутися".

Додамо, що УЄФА, УАФ та Швейцарська асоціація футболу були готові провести матч. Утім, заборона місцевої влади остаточно поставила хрест на сподіваннях провести футбольну гру.

Зазначимо, що напередодні поєдинку Швейцарія – Україна коронавірус виявили у Руслана Маліновського, Сергія Кривцова та Жуніора Мораеса. А перед грою з Німеччиною, яка відбулася 14 листопада, COVID-19 виявили в Андрія Ярмоленка, Віктора Коваленка, Віктора Циганкова, а також Сергія Сидорчука.

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