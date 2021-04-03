МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 9 випуск кулінарного шоу

3 квітня вийшов новий 9 епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 9 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На дев'ятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 9 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

9 випуск. Обід для Грети Тунберг

Учасники задумаються про насущні проблеми – екології та пандемії. У першому випробуванні вони готуватимуть, економлячи всі можливі ресурси, а в битві чорних кандидати на вибування з проєкту отримають на руки "карантинні" набори продуктів. Боротьба між кулінарами стає гарячішою, адже тепер їх чотирнадцять. Шоу наближається до екватора, а це значить, що тепер все серйозно...

9 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 03.04.2021

Приготувати обід для Грети Тунберг Кухарям поставлять завдання приготувати обід, яким не знехтувала б відома екологічна активістка. Для цього командам доведеться уважно стежити за тим, скільки води та електрики вони використовують під час готування. Учасникам потрібно спорудити повноцінний обід з трьох страв, використовуючи овочеві лушпайки, риб'ячі голови та інші продукти, якими зазвичай нехтують в ресторанах. Дотриматись всіх умов – вже складно. А ще складніше зробити так, щоб всі страви були ще й смачними! Ще одна умова першого конкурсу – всі тарілки повинні бути їстівними. Хто буде подавати десерт в помідорі, а хто нагодує суддів сирим гарбузом? Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb) Кожен сам за себе, а інших не шкода У другому випробуванні кулінари розіб'ються на пари. Ніякої командної гри – кожен сам за себе! На кухні їх чекають 16 коробок із завданнями. Під кожною коробкою лежить папірець з назвою італійського блюда. Якщо пара приготує його ідеально – отримає бали та зможе перейти до приготування наступної страви. Інші учасники в цьому конкурсі отримають можливість заробити бали, підставивши своїх конкурентів. Кожна пара має право написати три кляузи на інших учасників і вказати на їхні помилки. Хто не посоромиться "потопити" товаришів по кухні, а хто принципово не стане писати доноси? І чи так добре кухарі знають італійську кухню, як вони вважали?

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