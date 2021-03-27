МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 8 випуск кулінарного шоу

27 березня вийшов новий 8 епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 8 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На восьмому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 8 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

8 випуск. Кулінарні торги

Кулінари дізнаються, наскільки добре вони можуть працювати в умовах обмежених ресурсів. У першому конкурсі на них чекає перелік можливих обмежень: не використовувати ножі, не використовувати плиту, не використовувати пательню, не готувати з продуктів, які починаються з певної літери, не готувати з продуктів певного кольору.

8 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 27.03.2021

І це далеко не всі обмеження, які доведеться дотримуватися учасникам в цьому випробуванні! Для початку вони влаштують кулінарні торги. Як саме це відбуватиметься? Дізнайтеся в повному випуску! В результаті комусь доведеться додавати в усі страви ліверну ковбасу, а комусь – готувати без солі. Чи вийде в учасників приготувати смачні страви попри велику кількість жорстких заборон?

Винахід м'яса

У другому конкурсі учасників будуть оцінювати не тільки судді, а й запрошені гості. Вони – визнані знавці й любителі страв із м'яса, найкращі м'ясники України. Сьогодні кухарів оцінюватимуть Костянтин Лайпаков, Алекс Якутов та Алік Мкртчян. Для учасників це велика відповідальність, адже всі троє шефів – справжні гуру в питаннях приготування м'яса!

Кожна команда повинна буде приготувати по шість бургерів без м'яса. У сучасному світі цим нікого не здивуєш. У багатьох закладах пропонують бургери та інші блюда з рослинного замінника. Та тільки в коморі не буде ні сої, ні сейтану, ні інших популярних замінників м'яса. Учасникам доведеться зробити його самостійно! Бургер повинен на смак, видом і консистенцією нагадувати справжній. З чого ж його приготувати? У хід підуть нут, горіхи, гриби та навіть баклажан! Чи вдасться кулінарам приготувати вегетаріанський бургер, який не відрізнятиметься від справжнього?

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