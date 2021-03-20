МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу

20 березня вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 7 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На сьомому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 7 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

7 випуск. Повторити шлях Ектора

Учасники вирушать у віртуальну подорож! Все ж скучили за іншими країнами за час карантину? Сьогодні кулінарам випала нагода повторити шлях Ектора Хіменес-Браво. Для цього їм знадобляться знання кулінарії, швидкість і кмітливість.

7 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 20.03.2021

Через Мароко до України

У першому конкурсі не буде капітанів. Кожна команда повинна буде вибрати інтелектуала – того, кого вважає найбільш тямущим і начитаним. Саме від цієї людини будуть залежати результати команди. Ерудитові доведеться покинути кухню, поки інші члени команди будуть готувати. Судді покажуть їм велику карту, на якій позначено всі країни, в яких побував Ектор Хіменес-Браво. Подорожі по світу дали судді багато – досвід і натхнення творити. Учасникам потрібно повторити шлях Ектора і приготувати по одній страві на кожну країну. Це можуть бути як традиційні страви цих країн, так і варіації на тему. Завдання інтелектуала – вгадати всі країни за смаком страв. Той, хто вгадає менше, програє.

У кухарів виникнуть несподівані проблеми з Канадою і Мароко. Хтось спробує дати додаткові некулінарні підказки – наприклад, намалювати кленовий лист з натяком на Канаду або покласти на тарілку тюльпан як символ Голландії. Та тільки чи допоможуть ці підказки?

Брудна гра

У другому конкурсі всі учасники розіб'ються на пари. Кожному кухареві видадуть білосніжне вбрання. Кітель – це обличчя кулінара, і він завжди повинен залишатися чистим, якою б брудною роботою він не займався. Завдання учасників в цьому конкурсі – приготувати три страви та не забруднитися. Чи можливо зробити кров'янку, чи не забруднити кров'ю?

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