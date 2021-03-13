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МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу
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13 березня вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 6 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
На п'ятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.
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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".
Нумо дивитися разом з нами шостий випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!
6 випуск. Холостяки та холостячка на кухні!
Зустрічайте зіркових гостей! Сьогодні запрошені зірки будуть не тільки пробувати готові страви, а й самі встануть за робочі поверхні. Хто з холостяків виявиться найкращим кулінаром?
6 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 13.03.2021
Кукінг бокс для самотньої людини
У новій карантинній реальності по всьому світу стали популярні кукінг бокси – сервіс доставки напівфабрикатів для приготування ресторанних страв вдома. Команди спробують розвінчати міф про те, що аматор не зможе приготувати страву високої кухні без проблем. Їхнє завдання в першому конкурсі – підготувати кукінг бокси з напівфабрикатами та детальними інструкціями з приготування страв зі знаменитих лондонських ресторанів. А готувати по їхнім інструкціям будуть учасники проєктів "Холостяк" і "Холостячка" – Іраклі Макацарія, Максим Михайлюк та Ксенія Мішина. Хто ж із них виявиться кращим кулінаром? І чи зможуть учасники настільки детально розписати процес приготування, щоб холостяки та холостячка змогли приготувати свої страви за 20 хвилин?
Кулінарні ребуси
У другому конкурсі команди будуть розгадувати кулінарні ребуси по асоціаціях! Багато картинок поставлять кухарів в глухий кут. Яке блюдо може ховатися за зображенням стадіону? І чому Володимир вирішить, що зображення дівчини та курячих яєць має наштовхнути на думку про тайську кухню? Складність цього конкурсу в тому, що команди до останнього не знатимуть, чи то блюдо вони приготували! Їм доведеться тільки сподіватися на те, що їхні припущення вірні. Хто дійде до самого кінця, тільки щоб дізнатися, що витратив час не на те блюдо?
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