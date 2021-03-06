МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 5 випуск кулінарного шоу

6 березня вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 5 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На п'ятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

5 випуск. Кулінари крутять барабан

5 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 06.03.2021

Кулінарам потрібно буде озброїтися не лише вмінням готувати, але та іншими важливими для кухаря рисами. Розрахувати кількість порцій і прибуток від продажів – це теж вміння, без якого неможливо бути хорошим шефом. Кому не вистачить досвіду?

Час заробляти гроші

У першому конкурсі учасники зароблятимуть бали. Вони поділяться на три команди. Потім кожен з капітанів буде крутити барабан. Перша секція барабана – це основний продукт. Сміливці можуть подвоїти кількість балів. Для цього потрібно прокрутити другу секцію барабана і вибрати основний колір страви. Третя секція – для тих, хто дуже впевнений у своїх силах. Вона визначає, яку кількість страв потрібно приготувати з основного продукту, а також потроює кількість балів.

Кухарі придумають чорне блюдо з коров'ячого вимені, трюфелі з легких і чотири страви з лосося за 15 хвилин! Скільки балів заробить кожна команда? Важливо не тільки дотримати всі умови, а й видати ідеальне за якістю і смаком страву.

У другому конкурсі судді переведуть бали команд в гроші. На них капітани зможуть закупити інгредієнти у Володимира Ярославського. Завдання команд – приготувати якомога більше страв за зразком і продати їх Ектору Хіменес-Браво. Суворий суддя прийме тільки ті варіанти, які в точності повторюють еталонне блюдо. За кожну з вдалих страв команди можуть заробити гроші, на які вони зможуть закупити ще інгредієнтів.

Радек постраждає від свого незнання мови, а разом із ним – і його команда! Чи зможе капітан пояснити колегам, що саме їм потрібно приготувати, якщо він плутає манго та авокадо? Яка команда заробить більше і підніметься на балкон?

Нумо дивитися разом з нами п'ятий випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

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