На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 5 випуск кулінарного шоу
-
- 2
6 березня вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 5 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
На п'ятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.
Це цікаво: МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу
У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".
5 випуск. Кулінари крутять барабан
5 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 06.03.2021
Кулінарам потрібно буде озброїтися не лише вмінням готувати, але та іншими важливими для кухаря рисами. Розрахувати кількість порцій і прибуток від продажів – це теж вміння, без якого неможливо бути хорошим шефом. Кому не вистачить досвіду?
Час заробляти гроші
У першому конкурсі учасники зароблятимуть бали. Вони поділяться на три команди. Потім кожен з капітанів буде крутити барабан. Перша секція барабана – це основний продукт. Сміливці можуть подвоїти кількість балів. Для цього потрібно прокрутити другу секцію барабана і вибрати основний колір страви. Третя секція – для тих, хто дуже впевнений у своїх силах. Вона визначає, яку кількість страв потрібно приготувати з основного продукту, а також потроює кількість балів.
Кухарі придумають чорне блюдо з коров'ячого вимені, трюфелі з легких і чотири страви з лосося за 15 хвилин! Скільки балів заробить кожна команда? Важливо не тільки дотримати всі умови, а й видати ідеальне за якістю і смаком страву.
У другому конкурсі судді переведуть бали команд в гроші. На них капітани зможуть закупити інгредієнти у Володимира Ярославського. Завдання команд – приготувати якомога більше страв за зразком і продати їх Ектору Хіменес-Браво. Суворий суддя прийме тільки ті варіанти, які в точності повторюють еталонне блюдо. За кожну з вдалих страв команди можуть заробити гроші, на які вони зможуть закупити ще інгредієнтів.
Радек постраждає від свого незнання мови, а разом із ним – і його команда! Чи зможе капітан пояснити колегам, що саме їм потрібно приготувати, якщо він плутає манго та авокадо? Яка команда заробить більше і підніметься на балкон?
Нумо дивитися разом з нами п'ятий випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!
Читай також: Михайло Заливако – Холостяк 11 сезону: біографія і факти про особисте життя
-
18:45МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 5 випуск кулінарного шоу
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
17:40Гороскоп на 7 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:19Гігантський торт на колесах побив рекорд швидкості: кумедне відео
-
16:47Майлі Сайрус відверто розповіла, як на неї вплинув образ Ханни Монтани
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
16:18Фотограф показав польські Татри і їх магічну красу: чарівні знімки
-
15:46Nissan GT-R Nismo, Audi R8 і Porsche 911 Turbo S зійшлися у дрег-гонці: відео
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
14:48Лю Кенг з екранізації Mortal Kombat показав трейлер мамі: її реакція безцінна
-
14:17Як заснути всього за 2 хвилини: вчені запропонували ще один спосіб
-
13:43Адель офіційно розлучилася зі своїм чоловіком і пообіцяла не співати про ці стосунки
-
13:20У Європі назвали найкращий автомобіль 2021 року (фото)
-
12:41Ці прості продукти провокують набряклість
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
11:45Чотири знаки Зодіаку, які розбагатіють вже навесні
-
11:11У Туреччині знову відкрилися кафе і ресторани: як вони працюють
-
10:49Холостяк 2021: які учасниці боротимуться за Михайла Заливако у 11 сезоні
-
10:17Дженніфер Лопес показала гаряче фото у купальнику з ременем
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
09:26Чому лікарі не радять їсти продукти білого кольору
-
08:54Chanel створили кольє з величезним діамантом на честь легендарного аромату
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
-
08:11До 400 кілометрів на одному заряді: представлено оновлений Porsche Taycan Cross
-
18:18Три фрази, які замінять заїжджений вислів "Не хвилюйся"
-
15:15Як освіжити інтер'єр без витрат: три головних правила декоратора
-
12:15Міфи про догляд за зубами, про які треба забути
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 березня
-
08:315 найбільш надихаючих способів почати свій день
- 05 березня
-
21:51Ви теж це робите: 5 поширених помилок, які заважають вам відростити волосся
-
19:13Бийся як дівчина: 7 супергероїнь, які вражають не лише красою, а й своїми суперсилами
-
16:50Чого не хочуть жінки: ТОП найгірших подарунків для коханих
-
14:16Як підготувати автомобіль до весни: чек-лист з 10-ти обов'язкових пунктів
-
11:17Кращі з кращих: ТОП 25 легендарних сцен з кіно та серіалів
-
09:17Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 5 березня
-
07:47Експерти назвали 6 вагомих причин почати ранок з зарядки
- 04 березня
-
21:47Учені назвали дієвий спосіб заснути за лічені секунди
-
18:50Однакова вага і різний вигляд: ефектні перевтілення людей, який привели себе у форму
-
15:30Як розчісувати волосся: дівчата весь час це робили неправильно (відео)
-
11:43ТЕСТ: Доповни рядок з пісні, яку написав Володимир Івасюк
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 березня
-
08:20Погода в Україні 4 березня: весняне потепління
- 03 березня
-
21:194 березня 2021 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:434 речі, які з чистою совістю можна забирати з готельного номера
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео