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МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу
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27 лютого вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 4 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
На четвертому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.
Це цікаво: МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу
У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".
4 випуск. Приготувати страву на слух
Учасники вийшли на новий рівень, адже їм довелося вгадувати рецепти страв на слух, позмагатися з самим Володимиром Ярославським і знайти нестерпну легкість буття в продуктах. Не пропустіть найцікавіші, найемоційніші та найсмішніші моменти.
4 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 27.02.2021
Завдання із зірочкою
У першому випробуванні учасники вже звично розділяться на три команди, виберуть шефів і су-шефів. А потім почнеться найцікавіше! Поруч із поверхнями капітани знайдуть диктофони та навушники. Їхнє завдання – приготувати страву і за допомогою звуків описати рецепт для своїх команд. Складність у тому, що не можна говорити. Весь рецепт повинен бути записаний за допомогою звуків кухні – як ріжуться продукти, висипаються крупи та скорчить розпечене масло в сковорідці. Яка команда зможе вгадати більше страв-загадок? І чи не забудуть кухарі про те, що потрібно не тільки вирішити завдання, але і приготувати все на ресторанному рівні?
Позмагатися з Ярославським
У другому конкурсі учасники знову поділяться на три команди. Кожній потрібно буде переосмислити авторські страви суддів, які найчастіше замовляють в їхніх ресторанах. Кожна команда може приготувати будь-яку кількість страв, від закуски до десерту, головне – креативно використовувати ті продукти, з яких були приготовлені оригінальні страви. Володимир Ярославський одразу запропонує приготувати ще одну версію своєї страви та встане біля поверхні нарівні з учасниками! У цей момент битва стане ще спекотнішою... Сині приготують морський сет із семи страв, але чи принесе це їм перемогу? І чи сподобається Володимиру Ярославському морозиво з ризотто за мотивами його страви?
Нумо дивитися разом з нами четвертий випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!
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