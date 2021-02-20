МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу

20 лютого вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 3 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На третьому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

3 випуск. Кулінарна дуель з суддями

Залишилося двадцять кулінарів, які тепер почнуть повноцінну боротьбу за мільйон і звання кращого кухаря країни! Хто зніме кітель і покине проєкт сьогодні? На учасників чекають загадки, кулінарна дуель з суддями та перше голосування сезону.

3 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 20.02.2021

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У кожному сезоні кулінарного проєкту підіймається одне і те саме питання: чи потрібно знати класику? У кожного учасника є своя думка з цього приводу. Хтось вважає, що без класики нікуди та найкраще будувати свої експерименти на міцній основі багаторічних знань. А хтось, навпаки, вважає, що класика обмежує уяву кулінара. Хто ж правий?

У першому конкурсі кухарів розділять на чотири команди. Кожній потрібно буде приготувати по три класичні страви з кухонь різних країн. Однак все не так просто: команди повинні будуть залишити підказки своїм капітанам і їхнім су-шефам, за якими ті зможуть розгадати та приготувати необхідні страви! Команді жовтих дістанеться традиційна ірландська страва чорний пудинг, але ніхто з учасників не здогадається, що насправді це ковбасний виріб, а не десерт. Чи зможуть капітани команд розгадати ребуси своїх колег і приготувати том ям, класичну пасту cacio e pepe, йоркширський пудинг і коннолі? Чиї підказки не допоможуть, а швидше зіб'ють з пантелику?

У другому конкурсі судді викличуть кухарів на справжню кулінарну дуель! Команди будуть випадковим чином витягати найменування продуктів з лототрона. Потім їм потрібно буде придумати якомога більше страв, які можна з них приготувати. Найбільша складність і підступність цього конкурсу полягає в тому, що кулінарам недостатньо назвати варіант страви з часом непоєднуваних інгредієнтів. Потрібно ще й зуміти це приготувати... Чи виявляться смачними пресовані гриби з піною з червоного перцю? Хто не зможе втілити свої ідеї в життя?

Нумо дивитися разом з нами третій випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

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