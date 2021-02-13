МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу

13 лютого вийшов новий епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 2 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На другому етапі "МастерШеф Професіонали" відбудеться кастинг у 20-ку кращих. Також глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

2 випуск. Хто пройшов до двадцятки?

2 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 13.02.2021

Нові правила

Під час кастингу кожен з учасників отримав кольорову пов'язку, що символізує риси, яких бракує у кухаря. Залежно від кольору пов'язки кухарів розділили на три групи, для кожної з яких судді придумали окреме випробування. Хто ж пройде у двадцятку і підніметься на балкон?

Три види випробувань

Перша група кухарів готуватиме страву ресторанного рівня з монопродуктів. Судді випадковим чином розділять учасників на команди. Кухарям можна буде брати додаткові продукти з комори, але за кожен продукт доведеться розплачуватися – готувати ще одну додаткову страву! Елеонора вчергове вразить Ектора своїм нестандартним підходом до підбору продуктів. А хто розчарує суддів, зовсім забувши про свій "зірковий" овоч?

Друга група кулінарів готуватиме по 5 амісбушів. Amuse-bouche – це маленька закуска, яка зазвичай подається безплатно перед їдою як комплімент від кухаря, щоб розпалити апетит гостей. Учасникам потрібно буде приготувати свої закуски так, щоб судді не змогли вгадати інгредієнти. Чи зможе хтось обдурити треновані смакові рецептори Ектора Хіменес-Браво, Володимира Ярославського та Ольги Мартиновської?

І третя група буде повторювати страви, які приготували самі судді. Чи зможуть учасники розгадати набір спецій від Ектора, повторити трюк із запіканням яєць від Ольги Мартиновської та розгадати секрет приготування креветок від Володимира Ярославського?

Нумо дивитися разом з нами другий випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

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