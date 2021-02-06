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МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
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6 лютого відбулася прем'єра шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 1 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
На першому етапі МастерШеф Професіонали буде кастинг у 30-ку кращих. Також глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.
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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими". Дивіться, хто зуміє вразити суддівську трійку, а хто – розсмішити Володимира Ярославського надмірною самовпевненістю?
1 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 06.02.2020
Кулінарні нововведення
У 3 сезоні проєкту МастерШеф Професіонали правила трохи змінилися. Тепер кожен кулінар, котрий пройшов сувору перевірку суддів, отримує не лише білий фартух, а й кольорову пов'язку. Вона визначить, в якому конкурсі він боротиметься на наступному етапі відбору. Колір пов'язки позначить ту рису, якої, на думку суддів, не вистачає кухареві. Адже навіть ті учасники, які отримають хороші відгуки від експертів, все одно припускають маленьких помилок.
Хто прийшов на кастинг у 2021 році?
Усі учасники 1 випуску МастерШеф Професіонали 3 сезон працюють на кухні не один рік. Багато хто з них в досить молодому віці має за плечима солідний досвід, адже вони почали працювати за фахом у 15-16-річному віці! Серед учасниць варто відзначити Елеонору, Лілію і Лідію, які своїм прикладом доводять, що жінки можуть успішно справлятися з роллю шеф-кухаря. Вони не тільки приголомшливо готують, а й можуть налагодити процес на кухні. Лідію на роботі шанобливо називають "матір'ю" і стверджують, що вона може "дивитися матом", а Лілія отримала репутацію жорсткого шефа.
Віктор прийшов на проєкт МастерШеф Професіонали 3 сезон для того, щоб довести, що молоді кухарі анітрохи не гірші за маститих кулінарів. Як відреагують судді на його самовпевнені заяви? Дізнайтеся у 1 випуску кулінарного проєкту!
А Ігор у 49 років вирішив стати шоколатьє і не побоявся прийти на найвідоміший кулінарний конкурс країни, щоб дати суддям на пробу свої цукерки. Віталій же вважає, що найголовніше в їжі – це емоції й енергетика. Він познайомить суддів зі своєю особливою філософією, якої кухар керується при приготуванні страв.
Нумо дивитися разом з нами перший випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!
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