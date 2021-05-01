МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 13 випуск кулінарного шоу

1 травня вийшов новий 13 епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 13 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На тринадцятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 13 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

13 випуск. Великодній кошик від професіоналів

Великдень 2021 наближається! Кухарі готуватимуться до світлого свята. У першому випробуванні учасники готуватимуть страви для пасхальних кошиків, але є одна умова – про звичні паски, крашанки та буженину доведеться забути. Професійні кухарі повинні зуміти переосмислити традиційні великодні страви на новий лад. Для цього їм потрібно забути про шаблонні уявлення про святковий стіл і створити щось нове, унікальне і, звичайно ж, ресторанного рівня.

13 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 01.05.2021

Змішання культур і нові форми Учасники пустять в хід фантазію, щоб переосмислити добре знайомі страви. Сьогодні судді будуть оцінювати смак буженини, яка перетворилася на крем-брюле, і незвичайного хлібного суфле з паски. У великодніх кошиках команд будуть присутні навіть індійські нотки! Коля Мигаль відзначиться тим, що вчергове продемонструє свою акторську майстерність. Не пропустіть незвичайне видовище – учасник вдарить суддю! Повторити вау-ефект кастингу Під час кастингу страви учасників отримали позитивні відгуки від суддів. У другому конкурсі кожному кулінарові дістанеться набір інгредієнтів, з якого готував свою страву хтось із суперників. Учасникам потрібно буде приготувати щось нове з тих саме продуктів. Головна умова – використати абсолютно всі інгредієнти, які були в страві-оригіналі, але не повторювати її. Чи впорається Владислав із продуктовим набором Елеонори, в якому було 42 інгредієнти? З деякими з них м'ясник навіть ніколи не стикався! І кому дістанеться список продуктів для страви Леоніда, якою він вразив суддів на кастингу? Читай також: Ексдружина Андрія Богдана прийшла на проєкт Холостяк: відео