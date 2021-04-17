МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 11 випуск кулінарного шоу

Гра почалася У першому випробуванні на учасників чекають традиційні коробки-загадки та дошка з цифрами. Цього разу кулінарам потрібно самостійно визначити, кого з них вони вважають найсильнішим гравцем, а кого – найслабшим. Найсильніший отримує цифру 1, а найслабший – 12. Хочете дізнатися, кого з учасників вважають найбільш вмілим самі конкурсанти?

Після того, як учасники визначаться з номерами, почнеться найцікавіше. Тепер вони робитимуть ставки... одне на одного! Кожен кулінар повинен приготувати страву, назва якої захована під коробкою-загадкою. Інші учасники можуть заробити тільки в тому випадку, якщо їхній кандидат приготував страву ідеально і судді її прийняли. Той, хто заробить менше грошей, одягне на себе чорний фартух. Тож в цьому конкурсі важливо не тільки самому добре готувати, але і правильно оцінити своїх супротивників! Хто впорається з цим завданням краще за всіх і зірве великий куш?

Кулінарія як мистецтво

Колись чули таке твердження, що кулінарія – це ще й мистецтво, де замість фарб і пензлів використовуються продукти та смаки? У другому конкурсі учасники зможуть відчути себе трошки художниками. Їм потрібно буде створити композицію на тему чотирьох пір року. Ектор Хіменес-Браво хоче бачити у себе на тарілці не просто сет зі смачних страв, а справжню кулінарну галерею мистецтв! Чи можливо перетворити свинячі реберця і бограч на твори мистецтва? Чиї ідеї виявляться найбільш оригінальними?

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