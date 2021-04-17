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МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 11 випуск кулінарного шоу

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Дивіться 11 випуск МастерШеф Професіонали 3 сезон - фото 1
Дивіться 11 випуск МастерШеф Професіонали 3 сезон

17 квітня вийшов новий 11 епізод шоу МастерШеф Професіонали! Новий 3 сезон обіцяє, що буде по-справжньому спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 11 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На одинадцятому етапі "МастерШеф Професіонали" глядачі побачать у роботі улюблену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні МастерШеф Професіонали 3 зіткнуться справжні мамонти кулінарного мистецтва, представники нової школи та молоді кухарі, у чиїх жилах кипить гаряча кров і бажання довести свою перевагу над "старенькими".

Нумо дивитися разом з нами 11 випуск популярного кулінарного проєкту МастерШеф Професіонали 3!

11 випуск. Робимо ставки, панове кулінари!

Чи ви готові до спекотної гонитви? Почнуться справжні кулінарні перегони. Тож робіть ваші ставки, панове!

11 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 17.04.2021

Гра почалася

У першому випробуванні на учасників чекають традиційні коробки-загадки та дошка з цифрами. Цього разу кулінарам потрібно самостійно визначити, кого з них вони вважають найсильнішим гравцем, а кого – найслабшим. Найсильніший отримує цифру 1, а найслабший – 12. Хочете дізнатися, кого з учасників вважають найбільш вмілим самі конкурсанти?

МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 11 випуск кулінарного шоу - фото 456110

Після того, як учасники визначаться з номерами, почнеться найцікавіше. Тепер вони робитимуть ставки... одне на одного! Кожен кулінар повинен приготувати страву, назва якої захована під коробкою-загадкою. Інші учасники можуть заробити тільки в тому випадку, якщо їхній кандидат приготував страву ідеально і судді її прийняли. Той, хто заробить менше грошей, одягне на себе чорний фартух. Тож в цьому конкурсі важливо не тільки самому добре готувати, але і правильно оцінити своїх супротивників! Хто впорається з цим завданням краще за всіх і зірве великий куш?

Кулінарія як мистецтво

Колись чули таке твердження, що кулінарія – це ще й мистецтво, де замість фарб і пензлів використовуються продукти та смаки? У другому конкурсі учасники зможуть відчути себе трошки художниками. Їм потрібно буде створити композицію на тему чотирьох пір року. Ектор Хіменес-Браво хоче бачити у себе на тарілці не просто сет зі смачних страв, а справжню кулінарну галерею мистецтв! Чи можливо перетворити свинячі реберця і бограч на твори мистецтва? Чиї ідеї виявляться найбільш оригінальними?

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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