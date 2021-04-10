МастерШеф Професіонали 3 сезон – дивіться 10 випуск кулінарного шоу

Легендарний конкурс

Випробування з відкриттям ресторану – один з найскладніших, хвилюючих і найочікуваніших конкурсів проєкту. Тут не буде стандартної схеми МастерШеф Професіонали 3 з двома конкурсами та битвою чорних. Весь випуск учасники будуватимуть, фарбуватимуть, продумуватимуть меню та запрошуватимуть гостей у свої ресторани.

Капітаном синьої команди буде Лілія, а червоної – Елеонора. Ці сильні жінки точно знають, як привести своїх людей до перемоги, але тільки одна команда підніметься на балкон. Другій доведеться в повному складі одягатися в чорні фартухи.

Брутальні проти душевних

У червоних і синіх абсолютно протилежне бачення ресторанів. Заклад Лілії під назвою Brutal Mood якнайкраще відображає особистість капітана – брутальної, але розумної, начитану і жіночної Лілії. На стінах учасники команди розвісять книги, але меню залишиться максимально брутальним. Навіть в морозиво "сині" додадуть бичачу кров! Якими ще незвичайними стравами кухарі частуватимуть своїх гостей? Дізнайтеся просто зараз!

Команда Елеонори побудує ресторан під назвою Сhef's soul. Кулінарам в 10 випуску МастерШеф Професіонали 3 сезон вдасться створити унікальний простір з атмосферою дому. Вони принесуть свої кітелі, фотографії та навіть посуд, а столи прикрасять домашніми ароматними оцтом і маслами. У їхньому меню – в основному локальні смаки, ферментовані продукти та незвичайні поєднання. Можете уявити собі морозиво з білими грибами та шоколадом? Дізнайтеся, які незвичайні страви народила фантазія кухарів!

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