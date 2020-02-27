Ектор Хіменес-Браво переходить на українську мову: заява зірки МастерШефа

Відомий кулінар та суддя проєкту "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво заявив, що переходить на українську мову. У своєму пості шоумен пояснив причини такого рішення та попросив підтримки в шанувальників.

У своєму зверненні Ектор Хіменес-Браво написав, що відтепер усі його пости будуть українською. "Впродовж багатьох років я вивчав російську, бо все оточення розмовляло саме цією мовою. Для мене – це все одно, що китайська.. Але в душі завжди мріяв вивчити українську", – заявив кулінар.

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Він попросив підтримати його у вивченні української мови, зокрема, виправляти помилки в правописі. Додамо, що Ектор родом із Колумбії, але вже понад 10 років проживає в Україні. Саме тут він став зіркою телебачення, а також відкрив кілька своїх закладів харчування.

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