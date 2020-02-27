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Євробачення

Холостяк 2020: дата, коли стартує ювілейний 10 сезон реаліті

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Макс Михайлюк - фото 1
Макс Михайлюк

Телеканал СТБ продовжує реаліті-шоу Холостяк на новий сезон. Вже відомо, коли стартує 10 сезон. Читайте далі та дізнайтеся, коли дивитися Холостяк 10.

Реаліті-шоу "Холостяк" 2020 стартує на екранах уже 6 березня. У ювілейному сезоні свою другу половинку шукатиме Макс Махайлюк. Він пілот та власник льотної школи в сонячному Маямі.

І ще: Хто Холостяк 2020: оголошений герой нового 10 сезону проєкту

  • Коли: 6 березня (п'ятниця) о 19:00
  • Де: СТБ
  • Кількість випусків: 12 епізодів

Дивіться щоп'ятниці ввечері нові випуски шоу "Холостяк" з новими учасницями!

Перший промо-тизер нового "Холостяка" з'явився у мережі ще 21 січня, тож глядачі вже могли побачити деталі того, що їх очікує у нових випусках 10 сезону!

До теми: Ексхолостяк Добринін і його наречена поділилися інтимним знімком

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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