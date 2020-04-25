МастерШеф Професіонали 2 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 25 квітня, вийшов новий 9 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 9 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2 сезон набирає обертів. Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

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Випуск 9: Гра на пониження

У 9 випуску МастерШеф професіоналам потрібно буде поринуть в азартні ігри. Цього разу їм треба пережити дуже цікавий кулінарний аукціон. Ектор Хіменес-Браво розіграє дюжину страв між трьома командами: сніданок для коханої, святковий салат, вишуканий десерт, страву від похмілля, корисний обід для школяра й багато іншого.

9 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 25.04.2020

Тільки на відміну від традиційних аукціонів грати доведеться на пониження. Команда, яка запропонує найменшу суму, отримає заповітну картку. Тільки після укладення угоди з суддями кухарі будуть зобов'язані вкластися в бюджет і приготувати першокласну ресторанну страву. Перемогу в конкурсі заслужить команда, більшу кількість страв якої прийме журі. Учасники виберуть різні стратегії. Комусь у голову стукне адреналін, і він буде готовий знижувати ціну навіть до 20 гривень. А хтось вирішить блефувати, щоб підставити суперників.

Другий конкурс 9 випуску пройде під назвою "Шлях до серця дитини". Є гості, які змушують кухарів тремтіти. Вони непередбачувані, гіперемоційні, примхливі й украй вимогливі. Учасникам доведеться зустрітися зі своїми страхами й підкорити серця дітей! Їхні батьки склали для героїв список продуктів, які чада нізащо не їстимуть. І саме з цих продуктів команди приготують закуску, суп й основну страву. Боротьба буде запеклою й гострою.

За рішенням суддів у 9 випуску 2 сезону "МастерШеф Професіонали" покинув кулінарне шоу ...

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