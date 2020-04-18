МастерШеф Професіонали 2 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 18 квітня, вийшов новий 8 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 8 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2 сезон набирає обертів. Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

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Випуск 8: Зважені, але нещасні

У 8 випуску МастерШеф професіоналам потрібно буде нагодувати відомих титулованих важкоатлетів. Особливість конкурсу полягатиме у тому, що сімох богатирів-м'ясоїдів слід нагодувати стравами, в яких не буде жодного шматочка м'яса. Чи зуміють учасники шоу вразити спортсменів і задовольнити їхні апетити?

8 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 18.04.2020

Але це ще не все, адже судді підготували для учасників другого сезону ще кілька цікавих випробувань.

Учасникам сьогодні пристойно не пощастило. Як то кажуть: "Жадібність фраєра погубила". Судді дозволили їм набирати з комори якомога більше продуктів. У результаті виявилося, що потрібно буде приготувати страви з усього "набраного". А от залишки судді важитимуть. Хто виявиться найменш економним?

Учасників МастерШеф перевірили на жадібність

У битву чорних потрапили відразу восьмеро учасників-професіоналів. На них очікував кулінарний дартс, який визначатиме, які техніки використовуватиме кожен з конкурсантів під час приготування своїх страв.

За рішенням суддів у 8 випуску 2 сезону "МастерШеф Професіонали" покинув кулінарне шоу Володимир Чахмахчян.

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