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МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу

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Дивіться 7 випуск МастерШеф Професіонали 2 сезон - фото 1
Дивіться 7 випуск МастерШеф Професіонали 2 сезон

У суботу, 11 квітня з'явився новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 7 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

Боротьба на кулінарному шоу МастерШеф Професіонали стає дедалі запеклішою. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

Варте уваги: МастерШеф Професіонали 2 сезон 6 випуск

Випуск 7: Кухня без відходів

У 7 випуску кухарям потрібно буде відтворити легендарні солодощі. Судді оцінюватимуть не тільки зовнішню схожість, але й те, наскільки смак відповідає оригіналу. Власники цих рецептів справжні багатії, а інгредієнти тримають у суворій таємниці, тому учасникам проєкту доведеться спочатку розгадати, з чого ж приготовані батончики та цукерки.

МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу - фото 397399
Цей виклик стане справжнім випробуванням навіть для найсильніших учасників, а фаворитами суддів стане напрочуд несподівана пара.
Виклик для чорних фартухів полягає у тому, щоб приготувати справжні ресторанні страви зі звичайного сміття. Тут і очистки з овочів, і обрізки курки, і залишки риби, і упаковки з-під продуктів, на стінках яких є ще пару крапель, які можна використати у приготуванні.
МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу - фото 397398

Учасники все ж отримали широкий вибір продуктів, проте якість і стан справили приголомшливе враження. Чорним фартухам потрібно буде приготувати страву на власний розсуд. Дивіться, як учасники будуть виходити з цього становища і які страви приготують!

7 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 11.04.2020

За рішенням суддів у 7 випуску 2 сезон "МастерШеф Професіонали" покинув ...

Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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