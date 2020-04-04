МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 6 випуск кулінарного шоу

У суботу, 4 квітня з'явився новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 6 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

Боротьба на кулінарному шоу МастерШеф Професіонали стає дедалі запеклішою. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

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У 6 випуску кухарям потрібно буде приготувати максимально високу страву. Використовувати неїстівні кріплення чи підставки заборонено. Попри висоту, страва повинна бути смачна! А це оцінюватиме журі.

Першим викликом буде те, що Ектор попросить учасників не готувати Крокембуш (високий торт), адже ніхто за 10 сезонів не зміг гідно приготувати цей десерт. Учасники вирішили не дослухатися, а спробувати зламати це кулінарне прокляття. Чи вдасться їм не впасти лицем у крем?

Другий виклик полягає у тому, щоб приготувати страву без жодних відходів. Потрібно пустити в дію усе! Команди отримають коробки-загадки. Всередині них – нерозібрані тушки птахів, а саме індичка, гусак і качка. Кожна команда повинна приготувати з птиці якомога більше страв. Навіть найбільш непривабливі її частини потрібно перетворити в шедеври кулінарії

Чи вдасться Микиті у 6 випуску кулінарного шоу нарешті проявити себе, а Давиду взяти капітанський реванш?

6 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 4.04.2020

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