МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 5 випуск кулінарного шоу

У суботу, 28 березня, вийшов новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 5 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

Боротьба на кулінарному шоу МастерШеф Професіонали стає серйознішою з кожним випуском, адже оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – вимагають від учасників найкращого!

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У 5 випуску кухарі отримали мандрівку маршрутом "Східного експреса", адже їх поділили на три команди, які мали приготувати страви традиційної кухні від Франції до Туреччини. Першою ж перемогла команда червоних під керівництвом Віктора Самардака, а чорні фартухи отримати Євген Гребеник, Влада Міцевич, Давид Даніелян та Анатолій Цуперяк.

5 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 28.03.2020

А от друге випробування поставило учасників ще у складніші умови – як приготувати повноцінний обід без духовки та плити? З цим справилась команда Віктора Самардака.

Битва чорних фартухів теж не була з легких, адже учасникам потрібно було приготувати їстівні аналоги різних предметів. З цим, як і з попереднім завданням, не зуміла впоратись ексцентрична Світлана Берк. Мало того, вона настільки розгубилась, що приготувала страву, яку неможливо було з'їсти.

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