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Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020

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Макс Михайлюк - фото 1
Макс Михайлюк

Пристрасті в шоу Холостяк 2020 розпалились не на жарт! Головний герой 10 сезону, пілот Макс Михайлюк продовжує пошуки своєї коханої, а учасниці борються за його серце. Дивіться онлайн 4 випуск реаліті СТБ!

У свіжому випуску реаліті Холостяк 10 Макс Михайлюк вирушить із дівчатами в Таїланд (нагадаємо, що зйомки шоу проходили ще до карантину!). Саме там 34-річний пілот, який має власну льотну школу в США, продовжить шукати "порядну, чесну, добру, щиру та бажано красиву" супутницю для життя.

Дивіться також 3-й випуск 10 сезону реаліті-шоу Холостяк

10 дівчат, які пройшли попередні випробування, готові на все заради Макса. І боротьба за холостяка лише загострюється...

Холостяк 4 випуск 10 сезон – дивитися онлайн від 27.03.2020

Як тільки дівчата прибули на свою віллу в Таїланді, на них чекав перший лист від холостяка. Макс запросив на індивідуальне побачення Христину, й іншим учасницям цей вибір здався дивним. Дівчина зовсім не проявляє себе в спілкуванні з іншими героїнями проєкту, і багато хто вважає її сірою мишкою. Але Максу Михайлюку скромна Христина дуже подобається, адже на першому побаченні пара поїхала до ювелірного магазину! Холостяк вирішив зробити дорогий подарунок дівчині, а пізніше запросив на романтичну вечерю. Але цим Христина вирішила не обмежуватися та запропонувала Максу поплескатися в басейні.

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Макс і Христя

Наступного дня холостяк запросив на групове побачення Юлю, Аліну та Олю, щоб відсвяткувати День народження свого тайського друга. Дівчата гарно одягнулись та були готові вражати всіх на світському заході, але Макс привіз їх… на ферму. Річ у тому, що приятель Макса – це трирічний слон, і учасницям довелось провести з ним весь день.

Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020 - фото 394564

І якщо Аліна була просто в захваті від такого побачення, то Оля і Юля показали свої примхи. Гламурним дівчатам не подобалось прибрати за слоником. Та після цього холостяк з дівчатами вирушив на вечерю, де поговорив тет-а-тет з кожною учасницею. Аліна розповіла Максу про свій досвід життя в США, а Юля зробила милий подарунок.

Після групового побачення Макс зробив несподіваний візит на віллу дівчат. Він поділився своїми болючими спогадами про минулі стосунки, а дівчата розказали йому свої неприємні історії з життя. Аня поділилася спогадами про жорстокого хлопця, а Христина – про токсичного вітчима. Але з найнесподіванішого боку розкрилася Настя: те, що вона розповіла про своє минуле, шокувало Макса.

Хто ж дівчат покинув проєкт на церемонії троянд – стане відомо після 21:00!

Холостяк 10 сезон 4 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу 2020 - фото 394565

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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