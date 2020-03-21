МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 4 випуск кулінарного шоу

У суботу, 21 березня з'явився новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 4 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

Боротьба на кулінарному шоу МастерШеф Професіонали стає дедалі запеклішою. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

Варте уваги: МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу

У 4 випуску кухарям потрібно буде не лише приготувати їжу, а дуже швидко придумати унікальний рецепт й подати суддям не просто страви, а справжні розваги!

Першим викликом буде приготування корисних солодощів без масла й борошна. Кухар повинен бути гнучкий, тому доведеться приготувати найпоширеніші десерти та страви без використання пшеничного борошна й молочних продуктів. Це буде чізкейк без сиру, панна кота без вершків, а молоко добуватимуть з горіхів, сир буде рослинний та багато інших відкриттів чекає на глядачів.

Другий виклик полягає у тому, щоб приготувати страву-інтертеймент. Це і їжа, і розвага. Кухарі спробують викликати в суддів WOW-ефект своїми презентаціями. Тут і смаження риби на камінні, паста у вогні, сніг з оливок, ін'єкції їжі та інші неймовірні ідеї.

А ще у 4 випуску на битві "чорних фартухів" кухарі спробують надурити суддів й пригостять їх не тим, на що ті очікували.

4 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 21.03.2020:

Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020