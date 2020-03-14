МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 3 випуск кулінарного шоу

У суботу, 14 березня з'явився новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 3 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

Улюблене кулінарне шоу МастерШеф Професіонали набирає обертів. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – не лише готові суворо оцінювати учасників, а й прощатися з тими, хто не справляється з завданнями. А вони з кожним разом стають усе складнішими, адже перед нами справжні профі справ кухонних!

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У минулому випуску учасники МастерШеф Професіонали ділились на команди та боролися за місця у 20-ці. І хоч декому з учасників довелося готувати страву з яловичої голови, ми запевняємо, що це були лише квіточки. Дивіться, з якими несподіваними завданнями стикнуться учасники проєкту у третьому випуску шоу.

Цього разу кулінарам-професіоналам потрібно буде відтворити десерт. І мовиться не про якийсь там бісквітний торт або "Тірамісу", а про смаколик, який складатиметься з шоколадної сфери. На приготування, традиційно, буде виділено не так уже й багато часу, тож учасникам доведеться добряче поквапитися, аби не лише приготувати гідну страву, а й вразити суворих суддів проєкту!

Наприкінці випуску на глядачів традиційно очікує битва чорних, яка і визначить, хто з учасників залишиться у проєкті, а кому доведеться покинути МастерШеф Професіонали на самому початку боротьби за омріяний приз!

3 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 14.03.2020:

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