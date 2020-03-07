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МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу

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Дивіться 2 випуск МастерШеф Професіонали 2 сезон - фото 1
Дивіться 2 випуск МастерШеф Професіонали 2 сезон

У суботу, 7 березня з'явився новий випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 2 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На цьому етапі МастерШеф Професіонали продовжується боротьба за місце на кухні. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – готові суворо оцінювати учасників!

Попередній випуск: МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу

У минулому випуску судді вручили 30 білих фартухів, але місць для учасників є лише 20, тож 10 кулінарів будуть змушені покинути кухню. Розпочинається випробування на виліт – 3 важкі конкурси!

МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу - фото 390694

Умови жорсткі: є півтори години, є 6 команд, є десерт і основне блюдо, з яких потрібно створити абсолютно нову страву. Унікальні рецепти, приміром, можна створити з'єднавши ці випадкові блюда – чебурек з еклера, фондан з бургера, пасту зі смаком чізкейку. За підсумками конкурсу одна команда у повному складі покидає проєкт.

На цьому шокова терапія не закінчується, у сезоні професіоналів аматорам та профанам не місце на кухні! Учасники будуть готувати цілу яловичу голову! Кого з учасників зупинить таке випробування?

2 випуску МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 07.03.2020:

Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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