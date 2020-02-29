МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу

29 лютого відбулася прем'єра шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон обіцяє, що буде спекотна кулінарна битва кухарів України. Дивіться онлайн 1 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

На першому етапі МастерШеф Професіонали буде кастинг у 30-ку кращих. Також глядачі побачать у роботі оновлену трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського.

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У новому сезоні у боротьбі зійдуться не просто професіонали, а ще сильніші учасники, ніж минулого разу. Підкорювати знамениту кухню зійдуться шеф-кухарі з багаторічним стажем. Вони готували для президентів, вона впевнені експериментатори, вони готові готувати їжу з будь-чого. Також у шоу візьмуть участь колишні аматори, учасники з попередніх сезонів.

Серед учасників кастингу свої сили випробує су-шеф Олександра Абрамова – Віктор Самардак. Він приготує страву з філе риби дорадо в часниково-імбирному соусі. Чи вдасться йому повторити успіх свого шефа?

На кастингу глядачі побачать брата знаменитої співачки TAYANNA – Богдана Решетняка. Він прийшов на відбір з вегетаріанською стравою, адже звик готувати для сестри все пісне. Ектор залишився незадоволеним. А що скажуть інші судді й чи дадуть Богданові шанс у проєкті?

Також ми побачимо переможницю Кулінарного Випускного – Анастасію Кобиляцьку. Їй лише 19 років, а дівчина вже створила авторський курс кулінарії. Чи складе вона гідну конкуренцію Професіоналам?

У шоу завітає фіналіст 8 сезону – Влад Міцкевич. Тепер він згоден лише на перемогу!

1 випуску шоу МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивитися онлайн від 29.02.2020 року

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