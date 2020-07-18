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МастерШеф Професіонали 2 сезон 21 випуск: дивитись онлайн, хто переміг у Суперфіналі
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У суботу, 18 липня, вийшов новий 21 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 21 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ та дізнайтеся, хто переміг у шоу.
МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема.
МастерШеф Професіонали 2 сезон 20 випуск: дивитись онлайн
Випуск 21: Суперфінал
У 21 випуску МастерШеф професіонали дійшли до грандіозного моменту. Два з половиною місяці тривала боротьба заради історичного фіналу!
За місце в суперфіналі борються п'ятеро кулінарів вищого класу: Едуард Канарян, Олександр Цвігун, Влад Єрмаков, Євген Грибеник і Давид Даніелян. Щоб пройти відбір, їм необхідно знову працювати з тим самим набором продуктів, який вони використовували на кастингу. Тільки сьогодні вони повинні зробити з них кардинально нові страви, переосмислити підхід до цих інгредієнтів, продемонструвати своє зростання в проєкті. Напруга дасть про себе знати: у когось згорять чипси, а хтось додасть у пюре занадто багато кислого лайму. Чия помилка виявиться фатальною?
21 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 18.07.2020
Остання кулінарна битва сезону
Трійка щасливчиків приготує для Ектора Хіменес-Браво, Ольги Мартиновської та Володимира Ярославського особливі меню, що складаються з закусок, основних страв і десертів. Кожен кухар передасть їжею особливу філософію, а хтось навіть спробує обдурити журі! На кону 1 мільйон гривень і всі засоби хороші.
Підтримувати суперфіналістів приїдуть усі попередні учасники. Наприкінці сезону ми також познайомимося з рідними героїв. Розділіть із ними найбільш зворушливий момент і готуйтеся пережити головний кулінарний батл року. Фінал буде яскравим, смішним і повним сюрпризів.
Дізнайтеся, хто переміг у Мастер Шеф Професіонали 2 сезон!
(інформація додається)
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