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МастерШеф Професіонали 2 сезон 16 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

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Дивіться 16 випуск МастерШеф - фото 1
Дивіться 16 випуск МастерШеф

У суботу, 13 червня, вийшов новий 16 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 16 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Випуск 16: Відкриття One Euro Bar

У 16 випуску МастерШеф професіонали спробували себе у ролі власників закладів типу "one euro bar", де кожна страва коштує 30 гривень. Найцікавішим було те, що оцінювати їхні страви прийшли зірки попередніх сезонів улюбленого кулінарного проєкту країни. Дізнайтесь, чи зможуть учасники професійного здивувати їх.

16 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 13.06.2020:

МастерШеф Професіонали 2 сезон 16 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 409961

Чи можливо створити їстівну картину?

Але на цьому випробування для учасників не завершуються. Їм доведеться поринути у справжнє кулінарне мистецтво. Учасників проєкту поділять на три команди, аби вони продемонстрували кілька натюрмортів у стилях: поп-арт, сюрреалізм, а також кубізм. На перший погляд, задача надзвичайно складна, але вона під силу справжнім профі, чи не так?

Учасники мають створити власні їстівні шедеври, додавши до них найтонші смаки та усі свої кулінарні здібності. Але наші профі – не промах. До прикладу, шалений Едік запропонує суддям злизати страву з тарілки. Натомість Юля дасть можливість Ектору, Ользі та Володимиру долучитися до створення кулінарного шедевру. Що ще придумали учасники – дивіться у випуску!

На рідну кухню повернуться учасники 1 сезону професіоналів

Але на цьому сюрпризи для учасників не закінчуються. Їм потрібно буде готувати персональні страви для тих, хто уже змагався за мільйон у 1 сезоні МастерШеф Професіонали. Гарантуємо, що вони будуть максимально прискіпливими та звернуть увагу на кожен недолік, приготовленої для них страви.

Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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