МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 6 червня, вийшов новий 15 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 15 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Випуск 15: Іспит із класики

У 15 випуску МастерШеф на професіоналів чекає іспит на знання класичних рецептів.

Капітани команд завершили аукціон на пониження і тепер повинні за 7 хвилин сформувати на гастроємностях підказки, які допоможуть червоним і синім відгадати класичні рецепти. Микита і Саша виграли 3 страви з великою кількістю шпаргалок, а ось Едік і Женя взяли цілих 5 страв, але залишили за собою право дати команді тільки по парі підказок. Вони сподіваються, що досвід й інтуїція не підведуть їхню команду.

15 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 06.06.2020:

Так ще ніхто не готував елітні продукти! На битві чорних героям доведеться пофантазувати, а деяким навіть піти на моральний конфлікт. Адже основне завдання на виживання: об'єднати в одну страву високої кухні елітні інгредієнти та субпродукти. Які саме дивовижні поєднання доведеться вигадувати чорним фартухам, вирішить лототрон. У ньому є білі кулі з морським їжаком, лобстерами й устрицею, а ось під чорними обгортками криються кров, ліверна ковбаса й інші складові, з якими не люблять працювати кухарі. На вигляд завдання максимально провальне. Чи зможуть герої здивувати суддів? Цуперяк повертається до професіоналів Тим, хто успішно пройшов битву чорних, уже потрібно готуватися до наступного випробування. А починається воно в супермаркеті! Володимир Ярославський оголосив учасникам, їх чекає велика закупівля, оскільки сьогодні кожна з двох команд відкриє власний One Euro Bar. Це тип закладу, де всі позиції в меню мають одну вартість, часто тут продають монопродукти на виніс. У гості до професіоналів прийдуть учасники всіх попередніх сезонів! Переможе та команда, якій вони заплатять більше з власних кишень.

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