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МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

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Дивіться 15 випуск МастерШеф 2 сезон - фото 1
Дивіться 15 випуск МастерШеф 2 сезон

У суботу, 6 червня, вийшов новий 15 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 15 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

Випуск 15: Іспит із класики

У 15 випуску МастерШеф на професіоналів чекає іспит на знання класичних рецептів.

Капітани команд завершили аукціон на пониження і тепер повинні за 7 хвилин сформувати на гастроємностях підказки, які допоможуть червоним і синім відгадати класичні рецепти. Микита і Саша виграли 3 страви з великою кількістю шпаргалок, а ось Едік і Женя взяли цілих 5 страв, але залишили за собою право дати команді тільки по парі підказок. Вони сподіваються, що досвід й інтуїція не підведуть їхню команду.

15 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 06.06.2020:

МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 408596
Так ще ніхто не готував елітні продукти!
На битві чорних героям доведеться пофантазувати, а деяким навіть піти на моральний конфлікт. Адже основне завдання на виживання: об'єднати в одну страву високої кухні елітні інгредієнти та субпродукти. Які саме дивовижні поєднання доведеться вигадувати чорним фартухам, вирішить лототрон. У ньому є білі кулі з морським їжаком, лобстерами й устрицею, а ось під чорними обгортками криються кров, ліверна ковбаса й інші складові, з якими не люблять працювати кухарі. На вигляд завдання максимально провальне. Чи зможуть герої здивувати суддів?
МастерШеф Професіонали 2 сезон 15 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 408597
Цуперяк повертається до професіоналів
Тим, хто успішно пройшов битву чорних, уже потрібно готуватися до наступного випробування. А починається воно в супермаркеті! Володимир Ярославський оголосив учасникам, їх чекає велика закупівля, оскільки сьогодні кожна з двох команд відкриє власний One Euro Bar. Це тип закладу, де всі позиції в меню мають одну вартість, часто тут продають монопродукти на виніс. У гості до професіоналів прийдуть учасники всіх попередніх сезонів! Переможе та команда, якій вони заплатять більше з власних кишень.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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