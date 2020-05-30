На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
-
- 344
У суботу, 30 травня, вийшов новий 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 14 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!
І ще: Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону
Випуск 14: Обід для легенди
У 14 випуску МастерШеф серед професіоналів точиться жорстока боротьба за місце в 10 кращих кухарів України. У чорних фартухах опинилися Влад Міцкевич, Юля Жигуліна, Едик Канарян, Вітя Самардак і Микита Алімов. Тепер їхні колеги в білому повинні самостійно визначити, яке завдання учасники виконуватимуть на битві чорних.
14 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 30.05.2020:
Один за одним щасливі мешканці балкона виберуть:
- який продукт буде основним у страві
- яку техніку приготування повинен обов'язково використовувати кухар
- кухню, до якої належатиме майбутня страва
- заборонений для використання девайс
- і заборонений продукт
Саме в цій битві на виживання стане зрозуміло: кого з учасників найбільше недолюблюють колеги. Дивіться в 14 випуску, як подати устрицю без пінцета, відрізнити перепілку від півника кокюле і випрати легені.
Обід для імператора галактик і матері драконів
Сьогодні професіонали готуватимуть обід для найбільш незвичайних гостей у шоу – супергероїв. Вони подорожують крізь час і галактики, підпорядковують планети й драконів, влаштовують гучні диверсії, а ще вони, звичайно, дуже вимогливі до їжі. Учасникам потрібно напружити уяву та придумати, якій страві зраділи б Дарт Вейдер, Граф Дракула, Джокер, Дейнеріс Буренароджена й Термінатор. Від подачі судді теж чекають чогось феєричного.
Дізнайтеся, чи зможе мати драконів нарешті отримати Залізний Трон і чи вдалою ідеєю буде подати Дарту Вейдеру еклери замість справжнього світлового меча.
Читайте також: Усі деталі про МастерШеф Професіонали 2020
-
15:51Українські зірки вітають Київ з Днем міста: добірка фото та відео
-
15:25Чоловіків найняли вломитися в будинок для сексуальної гри, але щось пішло не так (18+)
-
14:53Tesla Model Y пройшла екстремальне випробування в умовах Аляски
-
14:22Стало відомо, як Граймс і Ілон Маск по-домашньому називають маленького сина
-
13:49Карпати засипало снігом в останній день весни: фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
13:21В Єгипті будують шосе впритул до житлових будинків: шокуючі фото
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
12:50Кличко і Шварценеггер привітали жителів столиці з Днем Києва: яскраве відео
-
12:24Дизайнер розробив санітайзер у стилі Людини-павука: фотофакт
-
11:53ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини
-
11:25Укрзалізниця почала продаж квитків ще на шість поїздів далекого прямування
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
10:47Нова оптична ілюзія з вантажівкою-літаком спантеличила мережу: відео
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:22Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 31 травня
-
09:51Crew Dragon на орбіті: екіпаж зняв скафандр і гуляє космічним кораблем SpaceX (відео)
-
09:23Учені назвали смачний перекус, який продовжує життя
-
08:52Ой, леле: Google скасувала презентацію та реліз бета-версії Android 11
-
08:33Volkswagen представив компактний кросовер Nivus
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
-
07:00Привітання з Днем ангела Юлії 2020: гарні побажання на іменини Юлі
- 30 травня
-
21:50SpaceX доставляє астронавтів на МКС з другої спроби: онлайн трансляція
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
21:0031 травня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
13:00Автокінотеатр – новий вид розваг на карантині: плюси і мінуси з власного досвіду
-
11:00Всесвітній день блондинок: ТОП-5 найкращих фільмів про білявок
-
08:14Погода в Україні 31 травня: прогноз на останній день весни
- 30 травня
-
21:23Як відреагував Макс? Переможниця Холостяка оголила пишний бюст у мережі (18+)
-
19:23Гороскоп на цей тиждень 1 – 7 червня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
15:22Найкрутіша популярна музика травня: плейлист нових пісень травня
-
12:23Як тривале сидіння за комп'ютером впливає на наше здоров'я
-
09:53Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 30 травня
-
08:13Як збадьоритися за лічені хвилини: поради для тих, хто знову не виспався
- 29 травня
-
20:22Квентін Тарантіно назвав найкращий фільм десятиліття
-
18:00У яких випадках страхова має право відмовитись оплачувати ремонт автомобіля
-
16:07Коли провів карантин недарма: 20 крутих прикладів, які надихають
-
14:32Якою буде погода на вихідні в Україні: прогноз на 30 та 31 травня
-
13:06Як ухвалювати рішення та зачаровувати в бізнесі: 5 книг з реальними кейсами
-
09:46Новини про коронавірус: статистика, скільки хворих в Україні 29 травня
-
07:18Погода в Україні 29 травня: точний прогноз на сьогодні
- 28 травня
-
21:23Не нахабній і ще 6 заповідей ідеального сексу, який вона не забуде
-
20:00Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
-
18:21Як змінилася улюблениця Карла Лагерфельда Маріякарла Босконо: фото 18+
-
16:00Forbes вперше за 4 роки склав рейтинг найбагатших українців: ТОП 10
-
13:44Слухайте Радіо МАКСИМУМ онлайн
-
13:00Традиційна українська кухня: 10 страв, які готували наші предки
-
11:35Флешки Гордона та Миколина погода: реакція мережі на скасування запуску SpaceX
- 27 травня
-
17:0410 речей з дитинства, які були справжнім дивом техніки в 90-х
-
14:30Перевірені лайфхаки на кухні, які спростять ваше життя