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МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

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Дивіться 14 випуск МастерШеф 2 сезон - фото 1
Дивіться 14 випуск МастерШеф 2 сезон

У суботу, 30 травня, вийшов новий 14 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 14 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

І ще: Пост-шоу Холостяк 2020 розкрило, чи Макс та Даша – разом після 10 сезону

Випуск 14: Обід для легенди

У 14 випуску МастерШеф серед професіоналів точиться жорстока боротьба за місце в 10 кращих кухарів України. У чорних фартухах опинилися Влад Міцкевич, Юля Жигуліна, Едик Канарян, Вітя Самардак і Микита Алімов. Тепер їхні колеги в білому повинні самостійно визначити, яке завдання учасники виконуватимуть на битві чорних.

14 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 30.05.2020:

МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 407208

Один за одним щасливі мешканці балкона виберуть:

  • який продукт буде основним у страві
  • яку техніку приготування повинен обов'язково використовувати кухар
  • кухню, до якої належатиме майбутня страва
  • заборонений для використання девайс
  • і заборонений продукт

Саме в цій битві на виживання стане зрозуміло: кого з учасників найбільше недолюблюють колеги. Дивіться в 14 випуску, як подати устрицю без пінцета, відрізнити перепілку від півника кокюле і випрати легені.

МастерШеф Професіонали 2 сезон 14 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу - фото 407210

Обід для імператора галактик і матері драконів

Сьогодні професіонали готуватимуть обід для найбільш незвичайних гостей у шоу – супергероїв. Вони подорожують крізь час і галактики, підпорядковують планети й драконів, влаштовують гучні диверсії, а ще вони, звичайно, дуже вимогливі до їжі. Учасникам потрібно напружити уяву та придумати, якій страві зраділи б Дарт Вейдер, Граф Дракула, Джокер, Дейнеріс Буренароджена й Термінатор. Від подачі судді теж чекають чогось феєричного.

Дізнайтеся, чи зможе мати драконів нарешті отримати Залізний Трон і чи вдалою ідеєю буде подати Дарту Вейдеру еклери замість справжнього світлового меча.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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