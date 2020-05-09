МастерШеф Професіонали 2 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

У суботу, 9 травня, вийшов новий 11 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 11 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

МастерШеф Професіонали 2020 у розпалі! Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Судді Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!

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Випуск 11: Доноси й суворе будівництво

У 11 випуску МастерШеф професіонали продовжать конкурс на чесність і витривалість. Кухарі повинні заробити якомога більше цінних монет браво від Ектора, щоб врятуватися від чорних фартухів. Отримати браво можна двома способами: добре готувати й писати доноси на суперників. За кожну прийняту страву кухар отримає 1 браво, а ось за правдиве зауваження – цілих 2. Однак, якщо донос виявиться несправедливим, суддя відніме монети.

11 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 09.05.2020:

Хто саме переможе: чесні кухарі або саботери? На шляху до перемоги професіонали не будуть гидувати нічим і влаштують із доносів сарафанне радіо. Жадібні кондитери зайдуть у глибокі кредити, а бідна Юля переведе 40 яєць, щоб приготувати класичний омлет.

Власний ресторан

В 11 випуску учасники почнуть класичне змагання власних ресторанів. Вони повинні придумати єдину концепцію інтер'єру та меню, а потім приготувати сет-меню, яке дегустуватимуть Оля, Володимир, Ектор і їхні близькі друзі.

Слідами Массімо Боттури

Битва чорних в 11 випуску буде жорстокою, адже сьогодні в чорному 7 кухарів! Їм доведеться готувати монострави з єдиного інгредієнта під коробкою: авокадо, яєць, шоколаду, броколі, яблук й інших продуктів. Страви на 80% повинні складатися з основного інгредієнта. Але ж це сезон професіоналів! Отже, завдання ще більше ускладниться. Журі чекає від учасників, що вони повторять техніку італійського кухаря Массімо Боттури й приготують основний продукт, як мінімум, у 5 різних агрегатних станах. Кому ця битва чорних коштуватиме участі в проєкті?

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