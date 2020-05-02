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МастерШеф Професіонали 2 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу
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У суботу, 2 травня, вийшов новий 10 випуск кулінарного шоу МастерШеф Професіонали! Новий 2 сезон дивує глядачів кулінарними викликами. Дивіться онлайн 10 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.
МастерШеф Професіонали 2 сезон набирає обертів. Боротьба на головному кулінарному шоу країни стає з кожним випуском усе запеклішою, а конкурси – складнішими. Оновлена трійка суддів – Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський – оцінюють учасників суворо, але заслужено, а прощатися з найслабшими для них не проблема!
Варте уваги: МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 9 випуск кулінарного шоу
Випуск 10: Напівфабрикати для Супермам
У 10 випуску МастерШеф професіоналам з синьої команди потрібно буде спершу вирішити, хто винен у поразці. Чому вони не догодили дітям і не отримали від них голоси? Хто винен: несмачна їжа чи погана стратегія? Після суперечки 2 учасників перевдягнуться в чорний фартух.
10 випуск МастерШеф Професіонали – дивитися онлайн від 02.05.2020
На битві за місце в проєкті учасникам доведеться вкотре відчути себе експериментаторами – потрібно приготувати страви в стилі італійського кондитера Маттео Стуччі. Він став знаменитим через те, що інтегрував у солодке дитячі іграшкові фігурки й з їхньою допомогою оживив страви, перетворював тарілки в гостросюжетні сцени. Учасники теж отримали по іграшці. Під коробками-загадками були пожежник, лижник, фермер і будівельник. Чи вдасться кухарям приготувати обжинки, натуральні стоги сіна та їстівний асфальт і підкорити суддів проєкту?
Дитяча тема триває: учасники повинні придумати healthly напівфабрикати для Супермам
Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська дадуть можливість кухарям взяти реванш за "дитячий" конкурс. Вони знову готуватимуть привабливу і здорову їжу для дітвори, але оцінювати результати стануть учасниці іншого проєкту на СТБ – "Супермама". Анастасія, Євгенія й Ольга вже готові!
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