МастерШеф 10 сезон 9 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

31 жовтня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 9 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 9 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

МастерШеф 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

9 випуск. Рятуємо екологію – готуємо страви без відходів

У 9 випуску 10 сезон МастерШеф чотирнадцятка найкращих аматорів країни виконуватиме надскладну місію – поєднуватиме непоєднувані продукти в одній страві.

Та ще й контролюватиме відходи, які з'являться в процесі приготування. Адже власники найважчих мисок з обрізками одразу надягнуть чорні фартухи. Але без мінімальних бонусів нікуди: судді дали можливість кухарям обрати напарника за інтересами та позбутися непотрібних інгредієнтів, помістивши їх у посудину з відходами. Звісно, вага зайвих продуктів теж враховуватиметься до загальної кількості. Цікаво, як учасникам вдасться поєднати сардини, шоколад і легені?

9 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 30.10.2020

Найстрашніше в парному випробуванні не процес приготування, а обшук! Ектор Хіменес-Браво ввімкне режим суворого полісмена та "шмонатиме" учасників один за одним. Від пильного ока Ектора нічого не приховати, навіть невеличкі шматочки цибулі, моркви чи чебрецю! Хто згрішив перед колумбійським шеф-кухарем і заховав від нього відходи? Дивіться, щоб дізнатися імена порушників законів кухні!

Наступне завдання від суддів аматори чекали з нетерпінням і водночас найбільше жахалися його. Барабанний дріб… На кухні кулінарного реаліті запанують кроти! Правила для двох команд незмінні, окрім одного: у ювілейному сезоні учасники готуватимуть не одну страву, а цілий італійський сет, який складатиметься з трьох страв: аранчині з моцарелою, прошуто та соусом неаполітано; канелоні болоньєзе; шоколадної панакоти з ягодами.

Хто стане кротами та вставлятиме палиці в колеса двом командам? Чи вдасться учасникам спіймати на гарячому підступних капосників?

У 9 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

(Інформація додається...)

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