МастерШеф 10 сезон 8 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

24 жовтня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 8 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 8 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

МастерШеф 10 сезон – дивіться 7 випуск кулінарного шоу

8 випуск. рецепти афродизіаку Казанови та містичних страв Гоголя

У 8 випуску 10 сезон МастерШеф ми дізнаємося, хто з учасників найкраще торгується та найшвидше готує страви. І справжню сенсацію – секретний рецепт страви Джованні Казанови для "бурхливої діяльності"!

8 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 24.10.2020

Налітай, поспішай, щоб купити… основний компонент страви!

Ектор Хіменес-Браво, Ольга Мартиновська та Володимир Ярославський поставлять перед аматорами завдання приготувати якомога більше точних копій страв за 20 хвилин! Звучить страшнувато, правда? Але найстрашніше буде трьом капітанам… Адже коли почнеться конкурс, учасники їхніх команд покинуть кухню. Трійка лідерів сьогоднішнього випробування залишитися наодинці із суддями, які покроково розкажуть рецепт страви-взірця. Коли команди повернуться, у капітанів буде всього 5 хвилин, щоб пояснити рецепт і разом з усіма вирішити, скільки точних копій страв вони зможуть приготувати за 20 хвилин. І, звісно, завдання ускладниться. За основний інгредієнт страви аматори мають торгуватися з Володимиром! Цікаво, які ж страви загадали судді? І скільки страв вдасться приготувати кухарям за такий короткий час?

Кулінарні загадки

Після такого напруженого завдання судді зроблять сюрприз кухарям. Аби їм було комфортно та спокійно працювати на кухні, наступний конкурс буде парним. У компаньйони учасники оберуть собі близьку за духом людину, ту, з якою вони знаходять спільну мову з пів слова. Але чи допоможе такий бонус від Ектора, Ольги та Володимира аматорам?

Просто приготувати смачну страву недостатньо для ювілейного сезону. Та і звучить несолідно. Тому Ектор Хіменес-Браво вирішив пограти з кухарями в гру. Він їм – загадку, а учасники мають дати правильну відповідь. Але не словами, а своїми стравами! Тільки наприкінці приготувань кулінарних шедеврів аматори дізнаються, чи розгадали вони ребус. Випробування обіцяє бути цікавим!

У 8 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

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