МастерШеф 10 сезон – дивіться 2 випуск кулінарного шоу

5 вересня вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 2 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 2 випуску МастерШеф 10 сезон буде продовження кастинг, під час якого формуватимуть заповітну 20-ку кращих. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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2 випуск: Відбір 20-ки найсильніших

10 сезон МастерШефу зазнає певних змін. У попередньому випуску суддівська трійка відібрала 30-ку найкращих кулінарів-аматорів. За новими правилами вони самі обрали категорію, у якій змагатимуться за місце у 20-ці учасників 10 сезону кулінарного шоу МастерШеф. Чи не пошкодують адепти риби, м'яса та десертів про свій вибір?

2 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 05.09.2020

Ловися, рибко, велика та маленька!

Першими останній поєдинок за місце з-поміж найсильніших розпочнуть рибники. Восьмеро аматорів готуватимуться до найгіршого: ловити мешканців річок та озер просто з водойм, майструвати самотужки вудочки та навіть готувати рибу без риби. Проте Ектор завдяки своїм зв'язкам проб'є повну машину найсвіжішої та найякіснішої риби в країні. Її секрет у тому, що сама Ольга Мартиновська своїми дбайливими руками знімала з гачка кожну рибину. Якщо головний гість сьогоднішнього випробування буде на місці, тоді в чому підступ? Можливо, річ у чорному коті, який перебіжить дорогу аматорам просто на випробуванні? Про це розкаже Володимир Ярославський, який неочікувано вилізе з каністри, повної риби!

Жахи на вулиці м'ясників

У 2 випуску м'ясникам теж не буде легко. Зайшовши на головну кухню країни, вони зрозуміють: звичних плит і приладів у них не буде, а вони готуватимуть м'ясні делікатеси на відкритому вогні та фруктових дровах. Окрім того, що аматорам доведеться боротися за місце у двадцятці, на них ще чекає боротьба за найкращий шматок м'яса. Під коробками заховали різні м'ясні смаколики: від бюджетних субпродуктів до дорогої вирізки.

Як учасники змагатимуться за м'ясо? І головне: чи вдасться їм здивувати суддів своїми стравами? Що експерти приготували для тих, хто обрав своєю сильною стороною десерти? І хто увійде до двадцятки найкращих кулінарів країни?

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