МастерШеф 10 сезон 11 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

14 листопада вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 11 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 11 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

МастерШеф 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

МастерШеф 10 сезон 11 випуск: битва ресторанів

У новому випуску улюбленого кулінарного проєкту МастерШеф учасників поділять на дві команди, аби вони могли створити ресторани своєї мрії. Для цього вони увірвуться до магазину будівельних матеріалів, щоб придбати усе необхідне. Їхня задача – збудувати власний ресторан, продумати його концепцію та меню, а також влаштувати справжній бенкет. Дивіться, чиєї фантазії вистачить, аби вразити усіх гостей!

11 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 14.11.2020

Для покупки усього необхідного Володимир Ярославський виділив командам усього 60 хвилин. Час пішов! Учасникам потрібно буде з розумом витратити 8 тисяч гривень, аби придбати те, що дозволить створити ресторан мрії. Зауважимо, що концепції доволі незвичайні. Бодя вирішив створити максимально мінімалістичний простір із максимально душевними стравами. Дмитро ж зупинився на етноресторані слоуфуд кулінарії. У випуску побачимо, що це таке та з чим його їдять. А також зрозуміємо, чи вистачить 4 годин, аби створити ресторан мрії.

Таємничі страви для синів і червоних

У вирішальний день для ресторанів обох команд потрібно буде приготувати страви для Ектора Хіменеса-Браво, Ольги Мартиновської, Володимира Ярославського й їхніх друзів. Учасникам потрібно буде добряче постаратися, аби не осоромитися перед поважними гостями та не зганьбити суддів. Що ж готуватимуть команди:

команда синіх: Ходить гарбуз по городу, Палаюча печінка, Коко, Рвана свинина, Міцний горішок, Весела вишня;

Ходить гарбуз по городу, Палаюча печінка, Коко, Рвана свинина, Міцний горішок, Весела вишня; команда червоних: Закордонні гості, Телячі ніжності, Квіти із сусідньої клумби, Перший улов, Бабусин пиріг і Частинки душі.

Мінікухня на МастерШеф

Битва чорних буде справжнім випробуванням для учасників проєкту. Їм доведеться готувати на мінікухні МастерШеф. Обіцяємо, цю битву за можливість залишитися у проєкті запам'ятає кожен!

У 11 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

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