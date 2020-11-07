МастерШеф 10 сезон 10 випуск: дивитись онлайн, хто покинув шоу

7 листопада вийшов новий випуск шоу МастерШеф! Новий 10 сезон покаже глядачам трансформацію з аматорів у справжніх професіоналів на кухні. Дивіться онлайн 10 випуск проєкту на Радіо МАКСИМУМ.

У 10 випуску МастерШеф 10 учасники цього сезону продовжують боротьбу за перемогу та свій шлях трансформації на проєкті. Також глядачі побачать у роботі вже знайому нам завдяки сезону Професіоналів трійку суддів – Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську та Володимира Ярославського. Зауважимо, що Мартиновська сама була аматором у третьому сезоні кулінарного проєкту.

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10 випуск. Перевірка кулінарної ерудиції аматорів

У 10 випуску 10 сезон МастерШеф тринадцятка найкращих аматорів не матиме часу для релаксу. Учасникам потрібно буде викластися на повну та здивувати суддів своїми кулінарними навичками!

Новий епізод кулінарного шоу "МастерШеф" розкриє ерудицію учасників. Усіх розділять на три команди. Кожній із них потрібно буде відгадати ребуси Ектора Хіменеса-Браво, Ольги Мартиновської, а також Володимира Ярославського. Допомагатимуть їм фото та картини. Саме завдяки їм учасникам потрібно буде здогадатися, що ж за страву необхідно буде приготувати. Тож учасникам слід не лише розгадати страву, а й процес приготування. Цікаво, чи здогадалися б ви, що ховається за ізраїльським прапором, м'ясорубкою, кардиналом Рішельє, арабськими літерами та герцогом Веллінгтоном?

10 випуск МастерШеф 10 сезон – дивитися онлайн від 07.11.2020

Двоє капітанів об'єдналися проти...

Друге командне випробування 10 випуску проєкту "МастерШеф" стане справжнім випробуванням проти Сашка. Двоє капітанів – Маша та Бодя – вирішили висунути на третю лідерську позицію Олександра Горчакова. Усе для того, аби його "злити". Втім, чи вдасться їм задумане – побачимо у новому випуску улюбленого кулінарного шоу.

Новий випуск покаже нам, яка ж команда зуміє приготувати найсмачніший іспанський крокет, тунець і карпачо з сібасу. Також глядачі побачать, кому з аматорів вдасться позбавити корони "еліту 10 сезону". А ще ми зрозуміємо, чому битву чорних у 10 випуску назвали "зміїною".

У 10 випуску МастерШеф 10 кулінарне шоу покинув...

(Інформація додається...)

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