MasterCard вирішила змінити логотип

Платіжна система MasterCard вирішила змінити свій логотип, прибравши з нього назву компанії.

Глава відділу маркетингу MasterCard Раджа Раджаманнар зазначив, що сьогодні понад 80% людей впізнають символ MasterCard без згадки назви компанії. "Переосмислення у цифрову епоху вимагає сучасної простоти. Ми відчували готовність зробити наступний крок в еволюції нашого бренду", – зазначив він.

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Логотип MasterCard

У логотипі залишаться тільки пересічні червоне і жовте кола, а назву компанії заберуть. У повідомленні компанії також наголошується, що такий логотипом MasterCard існує уже понад 50 років, з моменту заснування у 1966 році.

В кінці жовтня повідомлялося, що чистий прибуток MasterCard за підсумками дев'яти місяців 2018 року зросла на 34,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року – до 4,96 мільярда доларів.

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