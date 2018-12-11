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Вагомі причини розпочати власний бізнес просто зараз

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Вагомі причини розпочати власний бізнес просто зараз - фото 1

Чи варто сьогодні починати свій бізнес? Гадаємо – так, і ось чому!

Позиції України у рейтингу легкості ведення бізнесу – Doing Business – зростають. У нинішньому році Україна піднялася на 71 місце серед 190 країн світу та збільшила свій прогрес за 6-ма складовими індексу.

Створення сприятливих умов для розвитку конкурентоспроможного малого і середнього бізнесу є державним пріоритетом й з огляду на прийняту Урядом Стратегію розвитку малого і середнього підприємництва в Україні на період до 2020 року.

Вже сьогодні в Україні діють майже 2 мільйони малих та середніх підприємств, які створюють понад половину всього валового продукту країни.

Тож, якщо є ідеї – приєднуйся, розпочни свій бізнес!

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