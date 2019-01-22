MasterCard планує захистити користувачів від платних підписок

Міжнародна платіжна система MasterCard оголосила про введення нової політики щодо платних підписок на всілякі послуги. Компанія поставила перед собою мету убезпечити користувачів банківських карт MasterCard від небажаних витрат.

Часто буває, що онлайн-сервіси пропонують безкоштовний пробний період, після якого у користувача автоматично знімаються гроші за подальше надання послуг. Людина могла забути, що оформила підписку, або банально не догледіти за терміном закінчення пробного періоду. Тому MasterCard опублікувала низку вимог для компаній, що надають послуги з передплати, щоб уберегти клієнтів від таких неприємностей.

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Згідно з новими правилами, по закінченню безкоштовної пробної версії продавець повинен відправити користувачеві сповіщення або електронного листа з повідомленням про те, що йому потрібно заплатити, щоб продовжити підписку. У цьому повідомленні обов'язково повинні бути вказані вартість підписки, дата платежу та ім'я продавця. Крім того, повинні бути вказані інструкції з дезактивації підписки.

На жаль, зміни стосуються заборони на підписки на товари

Якщо ж користувач дав дозвіл на регулярне списання коштів з карти за доступ до послуг, продавець повинен буде надавати щомісячні квитанції, що відображають всі витрати. На думку компанії, це повинно спростити відстеження змін цін на послуги.

Зазначимо, що пізніше компанія Mastercard несподівано внесла зміни в оригінальну заяву про нову політику щодо платних підписок. Як виявилося, всі перераховані вище вимоги належать тільки до компаній, які здійснюють доставку фізичних продуктів, на зразок косметики або медпрепаратів. Крім того, ці нововведення діють тільки на території США.

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