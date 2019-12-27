Мастер Шеф 9 сезон 18 випуск: дивитись онлайн запеклий суперфінал

9 сезон шоу МастерШеф завершився! У суперфіналі проєкту за цінні подарунки та звання найкращого кулінара-любителя країни змагалися троє учасників. Дивіться онлайн, які страви вони приготували та хто переміг!

У суперфіналі МастерШеф 9 зійшлися троє найсильніших кулінарів сезону – Ліля Сорокіна, Сергій Денісов і Руслан Лучков. Щоб отримати можливість вчитися в престижній кулінарній школі Le Cordon Bleu і заповітний кубок "Мастер Шеф 2019" фіналістам потрібно розкрити свій потенціал по максимуму!

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Останнє випробування для кулінарів-аматорів дуже просте: їм дадуть 2,5 години для того, щоб приготувати закуску, основну страву і десерт. Більше ніяких обмежень, окрім фантазії учасників! Ліля замахнеться на складний десерт ресторанного рівня, Руслан вперше приготує баранину, а Сергій вдихне нове життя в грузинську кухню.

Дивитися онлайн фінал МастерШеф 9 сезон 18 випуск від 27.12.2019

Вони будуть нервувати, метушитися і навіть плакати. У Руслана затремтять руки, а Сергій взагалі на якусь мить забуде, навіщо він прийшов на кухню... Впоратися із собою і приготувати страви ресторанного рівня зможуть не всі, бо один із учасників зробить непоправну помилку за крок до фінального вердикту.

Ектор Хіменес-Браво триматиме інтригу до останнього. Він навіть читатиме вірші Лесі Українки, щоб довше не називати ім'я переможця... Дізнайтесь, хто ж переміг!

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