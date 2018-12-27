Мастер Шеф 8 сезон 34 випуск: дивитися онлайн запеклий суперфінал

26 грудня на СТБ вийшов суперфінал проекту МастерШеф 8, у якому за цінні подарунки та звання найкращого кулінара країни змагалися Анжела Липська та Іван Міланович. Дивіться, які страви вони приготували та чим завершився сезон!

У суперфіналі МастерШеф 8 зійшлися два найсильніші кулінари проекту у 20'8 році, і судді до останнього не могли визначити, хто ж з них вартий звання найкращого, чеку на 500 тисяч гривень та навчання в найпрестижнішій кулінарній школі світу в Парижі.

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25-річний Іван Міланович під час фінального випробування вирішив приготувати страви екзотичні марокканської кухні: кістковий мозок з імбирно-мигдальною сигарою, гомілку ягняти в фініковій глазурі і з чайним соусом, мусові тістечка з шафрану і троянд.

А от його суперниця, 51-річна Анжела Липська, яка уже близько 15 років є вегетаріанкою, своє фінальне меню зробила виключно вегетаріанським, удосконалюючи українські страви. У неї вийшов овочевий пляцок з соусом з чорнобривців, вареники з грибами і айвою під соусом з ялини та мармелад з узвару в гарбузі

Після дегустації страв судді проекту Ектор Хіменес-Браво, Тетяна Литвинова та Дмитро Горовенко визначили переможця. Ним став Іван Міланович (Білорусь)! Більше деталей - дивіться у відео!

Дивитися онлайн фінал МастерШеф 8 сезон - 36 випуск 1 частина від 26.12.2018:

МастерШеф 8: Невідома версія - дивитися спецвипуск від 26.12.2018:

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